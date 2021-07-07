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    İstanbul'da dilenci çetesi çökertildi

    İstanbul'da dekontlu dilendiricilik çetesi çökertildi

    © Fotoğraf : Twitter / CNN Türk
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107071044906914-istanbulda-dekontlu-dilendiricilik-cetesi-cokertildi/

    İstanbul'da dilenci çetesine yapılan operasyonda, tutuklanan çete liderinin araçlarına ve banka hesaplarına el konuldu. Çete liderinin hesabına 120 bin lira yatırıldığına dair dekontlar ile çocukların günlük dilencilikten kazandığı paraların yazıldığı defter ele geçirildi.

    İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü Ekipleri, aylarca süren takip sonucunda bir dilencilik çetesini çökertti. Çetenin; bebeklerle çocukları kullanarak ve engelli taklidi yaparak insanları dolandırdıkları ortaya çıktı. Kadın ve çocukların dilendirildiği anlara dair görüntülere CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday ulaştı. İnsanların duygularını sömürerek para toplayan çete liderinin banka hesabında yüklü miktarda para ele geçirildi.

    12 çocuk çetenin elinden kurtarıldı

    Ekiplerin başarılı operasyonuyla belirlenen adreslere baskın yapılırken, aramalarda 7 bin 100 lira nakit para, çok sayıda cep telefonu ve çete liderinin hesabına 120 bin lira yatırıldığına dair dekontlar ele geçirildi.

    Ayrıca dilendirilen çocukların kazandıkları paraların da not defterlerine kaydedildiği ortaya çıktı.

    4 otomobil ve 1 traktör almış

    İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çete liderinin dilencilik parasıyla 4 otomobil ve bir traktör aldığını belirledi. Mahkeme kararıyla bu araçlara da el konuldu. Kurtarılan 12 çocuktan 9’u Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı yurtlara yerleştirildi. 3 çocuk ise ailelerine teslim edildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından çete lideri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    7 çete üyesiyle birlikte 22 kadın da serbest bırakıldı.

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    Etiketler:
    Emniyet, Nitelikli dolandırıcılık, Dolandırıcılık, Polis, İstanbul, Dilenci
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