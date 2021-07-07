Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın 85 sayfalık ifadesinden ilk detaylar: 'Mağdurların parasını ödemek istiyorum'

Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra kaçtığı Brezilya'da teslim olup Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 4 günlük gözaltı süresince emniyette ifade verdi. Aydın'ın ifadesi 85 sayfadan oluşuyor.

Aydın'ın binlerce mağduru bulunan Çiftlik Bank dosyası kapsamında bu kişilerin parasını ödemek istediğini söylediği öğrenildi. Sabah gazetesinden Arzu Kaya ve Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, Aydın emniyette verdiği sorgusunda bu düşüncesini, "Mağdurların parasını ödemek istiyorum" diye dile getirdi. Aydın, borçları nasıl ödeyeceğini de ifadesinde açıkladı.

Oyun olarak tasarlamış

Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesinde, Çiftlik Bank projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını söylediği öğrenildi.

'Kesin kazanç vaadinde bulunmadım'

Zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını, bazı kişilerin para istemesi üzerine eşiyle yurtdışına çıktığını ve geri gelmediğini, yurtdışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını anlattı. Türkiye'deki Çiftlik Bank işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü söyleyen Aydın'ın, Çiftlik Bank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını belirttiği kaydedildi.

'Ana para iadesi garantisi'

Katılımcılara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların

reel çiftliklerde payı olmadığını, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını anlatan Aydın, Çiftlik Bank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu kaydetti.

Bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını öne süren Mehmet Aydın, her zaman iyiniyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyetli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

'Ben de mağdurum'

Sistemde görev alan şahısların kötü niyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kedisini de zarara uğrattıkları yönünde şaşırtıcı bir ifade veren Aydın, tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini söylediği öğrenildi.

'Zararı karşılayacağım'

Basından soruşturmayı takip ederken çiftlik bank mağdurlarının 64.000.000 TL zarara uğradığınının haber yapılması üzerine ülkemizde kurulu Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının 200.000.000 TL civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini, Brezilya Sao Paolo'da bulunan Ülkemiz Büyükelçiliğine giderek teslim olduğunu beyan etti.