Adana'da bir kişi, ödünç verdiği araçla kaza yapan arkadaşını masrafları ödemediği için vurdu

Adana'da 24 yaşındaki Ahmet Özdemir, arkadaşından emanet aldığı otomobille tek taraflı kaza yaptı. 2 bin TL'lik hasar ödemesini Özdemir'den isteyen araç sahibi Sinan Polat, olumsuz yanıt veren arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü.

Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Özdemir geçen ay, arkadaşı Sinan Polat'tan emanet aldığı otomobille tek taraflı kaza yaptı. Bunun üzerine Polat, arkadaşı Özdemir'den araçtaki yaklaşık 2 bin TL'lik hasarı ödemesini istedi, ancak olumsuz yanıt aldı.

Tartışma kavgaya dönüştü

4 Temmuz akşamı taraflar, yanlarındaki arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarında buluştu. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Polat, belinden çıkardığı tabancayla Özdemir'i vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan Sinan Polat, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Olaydan iki gün sonra teslim oldu

Sinan Polat olaydan 2 gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen Kenan K., Ercan K. ile Cebrail K.'yi de gözaltına aldı. Olay günü kanlar içerisinde yere yığılan arkadaşı Ahmet Özdemir'in belindeki tabancayı alıp kaçan Oktay Ö.'yü yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından diğer şüpheliler serbest bırakılırken, Sinan Polat ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Polat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.