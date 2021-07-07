Prof. Dr. Naci Görür'den 'uçan araba' tepkisi: Ar-Ge ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak?

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, “Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak” açıklamalarına tepki gösterdi. Görür “Dayanamayıp yazıyorum. AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak. Nasıl ki insansız hava araçlarındaki başarımız şu anda tüm dünyanın dilindeyse, tüm yenilikçi alanlarda da gençlerimizle birlikte iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini yazacağız" açıklamasına Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor “Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak” diye. Dayanamayıp yazıyorum. İyi eğitilmiş yeterli insan kaynağına sahip olmayan, dünya bilim üretimine ve gelişimine çok sınırlı katkısı olan, bilgi toplumu olmaktan çok uzak,.. — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 6, 2021

Görür, “Dayanamayıp yazıyorum. AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak” diye sordu.

Görür'ün sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

“Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor 'Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak' diye. Dayanamayıp yazıyorum. İyi eğitilmiş yeterli insan kaynağına sahip olmayan, dünya bilim üretimine ve gelişimine çok sınırlı katkısı olan, bilgi toplumu olmaktan çok uzak.

Dünyada üniversitelerinin esamesi okunmayan, AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu? Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru. Sevgiyle.”