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    Adalet Bakanı açıkladı: 1000 hakim ve savcı alınacak

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    Sputnik Türkiye
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    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yıl sonunda 1000 kişi hukuk fakültesi mezunlarından, yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak" dedi.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı.

    Gül, mezun olan öğrencilere, hakim savcı alımı yapılacağını söyledi.

    Yapılacak alımlarla ilgili bilgi veren Gül, "Yıl sonunda 1000 kişi hukuk fakültesi mezunlarından, yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak" açıklamasında bulundu.

    Gül, hukukçuluğun yazılı kanunların ezberlenmesi olmadığını, bir metodolojiye ve muhakemeye sahip olma yeteneği olduğunu söyledi.

    Öğrencilere, mesleğe başladıklarında toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu bazı olaylarda, dosyadan haberdar olmayanların yürüttüğü kampanyalarla muhatap olabileceklerini belirten Gül, şöyle devam etti:

    "Görüyoruz ki Türkiye'de, hukuk fakültesi mezunu olmadan, hakim sınavı kazanmadan, hakimlik adaylığı stajını yapmadan, tekrar sınavı kazanmadan binlerce hakim var. Klavye karşısına geçip yargılama yapıyor, infaz yapıyor, mahkeme gibi karar veriyor. Değerli arkadaşlar, yargıyı yargıya bırakalım, yargısız infaz yapmayalım. Delile göre hakim karar verir. Hakimlerin yerine geçip karar verme, yargıya en büyük haksızlık olur, ülkemize en büyük haksızlık olur. Yargıyı, yargıya bırakalım, yargı kendi kararını adil bir şekilde verecektir."

    Hakim ve savcıların dosya hakkında bilgiye ve Türkiye'deki hassasiyetlere de sahip olduğuna işaret eden Gül, "Yürüyen bir dava hakkında konuşma yetkisini anayasa kimseye vermemiştir, anayasanın vermediği yetkiyi kimsenin kullanmaya hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

    Abdulhamit Gül, hakimin yanlış karar vermesi halinde de itiraz hakkının bulunduğunu vurguladı.

    Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Gül, öğrencilere akıl, muhakeme ve vicdanlarını kimseye kiraya vermemeleri tavsiyesinde bulundu.

    Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "15 Temmuz'da bu hainler, bu zalimler, anayasayı, kanunları değil, abilerini, ablalarını sözde dinleyenlerin hukuka ve bu ülkeye neler yaptığını ve neler geldiğini başlarına tüm Türkiye ve tüm dünya gördü. Aklı, vicdanı, muhakemeyi değersizleştirip ideolojisine kurban edenler, bu ülkeye en büyük ihaneti yapmışlardır. O yüzden sevgili gençler, değerli arkadaşlarım, adalet mekanizmasını araçsallaştırmaya asla izin vermeden aklınızı, vicdanınızı, muhakemenizi kimseye kiraya vermeden meslek hayatınız boyunca anayasa ve hukuktan şaşmayacaksınız. Buna sonuna kadar inanıyorum."

    Mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar dileyen Gül, "Bir mazlumun elini tutun, bir mağdurun gözyaşını silin, hakkı tutup kaldırın, kimsenin önünde eğilmeyin, anayasanın ve hukukun önünde eğilin, yolunuz açık olsun" diye konuştu.

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    Savcı, Hakim, Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı, Türkiye
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