Doç. Dr. Savaşçı: Delta Plus varyantı koruyucu antikorlardan kaçabiliyor, vaka sayılarında biraz daha artış olabilir

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Delta Plus varyantının daha bulaşıcı olduğunu belirterek "Koruyucu antikorlardan biraz daha kaçabilen mutasyon. Bağışıklık sisteminden kaçan özelliği var" dedi. Savaşçı, ileride vaka sayılarında ve hastaneye yatış oranlarında biraz daha artış olabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta Plus varyantının 3 ilde 3 kişide görüldüğünü, bu kentlerden birinin İstanbul olduğunu açıkladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Delta ile Delta Plus varyantlarının farklarını anlattı.

Savaşçı, Delta varyantının ikili, Delta Plus'ın da üçlü mutasyon olduğunu belirterek "Delta Plus biraz daha tehlikeli, biraz daha kolay bulaşabilen, koruyucu antikorlardan biraz daha kaçabilen bir mutasyon. Bu varyantların aşının koruyuculuk etkisini azalttığı kabul edilen bir görüş" dedi. Doç. Dr. Savaşçı, şunları söyledi:

© AA / Aytuğ Can Sencar Bakan Koca: Delta Plus, 3 ilde görüldü bazı soru işaretleri var.

bazı soru işaretleri var. Bunu tabi önümüzdeki ay belirleyecek. Şu anda Delta ve Delta Plus varyantlarının ülkemize yansımalarını görmemiş gibi düşünebiliriz. Aşılanmamış kesimde, özellikle genç nüfusta Delta ve Delta Plus mutasyonları hızlı şekilde ağır kliniklerle seyredebilir. Aşı çok yapıldığı için umutluyuz ama bekleyip göreceğiz gibi duruyor. Temmuz sonuna doğru bu mutasyonların ülkemiz üzerindeki etkilerini anlamış olacağız."

'Belirtilerde değişiklik oldu'

Doç. Dr. Savaşçı, klinik olarak Delta ile Delta Plus varyantının çok farkı olmadığını kaydederek, "Bulaş olarak Delta Plus, biraz daha hızlı bulaşıyor. Delta- Delta Plus’ın aşının etkisinden daha çok kaçtığına dair birçok çalışma yayımlandı. Aşılı kimselerden alınan örneklerde Delta- Delta Plus mutasyonları varsa hastalanma oranları yükselmeye başladı. Bağışıklık sisteminden kaçan özelliği var. Bizim sahada da gördüğümüz aslında şikayetlerde de bir değişiklikler oldu" ifadesini kullandı. Savaşçı, şöyle devam etti: