Kılıçdaroğlu'ndan kendisini 'İşte Cumhurbaşkanımız' diye karşılayan vatandaşa yanıt: Hele dur bir bakalım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisini "İşte Cumhurbaşkanımız" diye karşılayan bir vatandaşa Kılıçdaroğlu, "Hele dur bir bakalım" diye karşılık verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki günlük program kapsamında geldiği Mersin'de, kentin en işlek caddesi olan Kuvayi Milliye caddesinde esnafı gezdi. Kılıçdaroğlu, gezisi sırasında önünü kesen vatandaşların taleplerini de dinledi.

Habertürk gazetesinin aktardığına göre ilk olarak Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksini ziyaret ederek hal esnafıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’den Mersin’deki çalışmalara ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu’nun bu programı, kısa bir görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu, girdiği bir iş yerinde ise Tuncelili hemşehrisi Alime Hatı tarafından karşılandı. "İşte Cumhurbaşkanımız" diyerek kendisini karşılayan hemşehrisinin elini tutarak teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Hele bir dur bakalım" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisini "İşte Cumhurbaşkanımız" diye karşılayan bir vatandaşa Kılıçdaroğlu "Hele dur bir bakalım" diye karşılık verdi https://t.co/lPQYXK3ele — Habertürk (@Haberturk) July 7, 2021

Simit ayran ikramı

Bir simitçi dükkanına da giren Kılıçdaroğlu’na burada simit ve ayran ikram edildi. Bu ikramı geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, simidi çok beğendiğini söyledi.

Caddede önünü kesen vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Kılıçdaroğlu, "Beraber olacağız ve Türkiye’yi huzura kavuşturacağız. Emekliler, Türkiye’de nüfusu en kalabalık olan sosyal sınıf. Emeklilere benim sözüm var, çözeceğim sorununuzu. En az asgari ücret düzeyinde ikramiye vereceğiz size" dedi.