Kayıt
14:06 07 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    ızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) - araba - yol

    Otoyol gişelerinde yeni uygulama

    © İHA / İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1043996368_0:0:2001:1126_1200x675_80_0_0_ed192038da990469874a5dd0822a556e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107071044908756-otoyol-giselerinde-yeni-uygulama/

    İstanbul-İzmir Otoyolu'nda gişe sahalarındaki beklemeleri önlemek amacıyla yeni bir uygulama yürürlüğe konuldu. İhlalli Geçiş Bildirim Formu adı verilen uygulamanın yıl sonuna kadar tüm gişelerde uygulanacağı belirtildi.

    İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ tarafından yürürlüğe konulan uygulama kapsamında sürücüler, HGS-OGS gişelerine konulan butona basarak 'ihlalli geçiş bildirim formu' alabilecek.

    Hemen ardından bariyerin açılmasıyla yoluna devam eden sürücüler, bildirimde yazan yönlendirmelerle geçiş ücretini 15 gün içinde ödeyebilecekler. Geçişleri ile ilgili bilgiler e-Devlet, Karayolları Genel Müdürlüğü (www.kgm.gov.tr), Otoyol AŞ (otoyolas.com.tr) web siteleri ve Otoyol Mobil uygulama üzerinden plaka bilgileri girilerek takip edilebilecek.

    Bağlantı yollarıyla 426 kilometre uzunluğundaki otoyolda gişelerin birçoğunda devreye alınan butonlu geçiş, yıl sonuna kadar tüm HGS-OGS çıkış gişelerinde uygulanacak.

    Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Omurtak, işletmeciliğini üstlendikleri İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Ağustos 2019 itibarıyla tüm etaplarının hizmete açıldığını hatırlattı.

    İşletme ve bakım faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüklerini belirten Omurtak, "Sürücüler, otoyolumuzu gideceği mesafeye bağlı belirli bir ücret karşılığında kullanmaktadır. Bu ücretin karşılığında ise verdiğimiz hizmetin kusursuz olması öncelikli hedefimizdir. Bu bağlamda, yolumuzu kullanan tüm sürücülerimizin şikayet ve taleplerini dikkate alarak çözümler geliştirilmekte ve işletme bakım faaliyetlerimiz yürütülmektedir." diye konuştu.

    Omurtak, son olarak HGS-OGS etiketine sahip sürücülerin mağduriyetini gidermek adına çözüm odaklı bir proje tasarladıklarını dile getirdi.

    İşletme başlangıcından bu yana incelenen araç geçişlerinde ödeme tercihlerinin büyük oranda değiştiğini vurgulayan Omurtak, şu bilgileri paylaştı:

    • İlk yıllarda nakit veya kredi kartıyla ücretini ödemek isteyen müşterilerimizin oranı yüzde 65 civarındaydı. Bu durum nakit gişeler dışında HGS ve OGS çıkış gişelerinde de nakit ve kredi kartı ödeme seçeneğinin varlığına yol açmıştı. Nakit ve kredi kartı ödeme seçeneğinin HGS ve OGS ödeme seçeneğine göre ciddi bir işlem süresi var. HGS-OGS etiketine sahip müşterilerimiz gişelerden 3 saniye içinde çıkış işlemlerini gerçekleştirirken, nakit ve kredi kartı müşterilerimizin çıkışı ortalama 45 saniye sürmektedir. Örnek verecek olursak, nakit gişesinde yalnızca bir araç ödeme yaparken, HGS-OGS gişelerinden tam 15 araç geçişini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilme olanağına sahiptir. Çünkü bu geçişi 3 saniye içinde sağlayacak bir altyapı sistemi kurulmuştur.

    Halil Omurtak, otoyolu kullananlar arasında HGS-OGS etiketine sahiplik oranının yüzde 35'ten yüzde 80'e ulaştığını anlattı.

    Şu anda nakit ve kredi kartı kullanımının, nakit gişelerinde yüzde 15 olduğunu, ödemesini HGS-OGS gişelerinde çeşitli nedenlerle nakit ya da kredi kartıyla yapanların ise yüzde 5'lik bölümü oluşturduğunu aktaran Omurtak, "Bu yüzdeleri araç olarak kabul edersek her 100 araçtan 5'inin ödemesini HGS-OGS gişelerinde nakit veya kredi kartı ile yapması sebebiyle tam 80 araç, 3 saniye içindeki hızlı geçiş üstünlüğünü kaybetmektedir." dedi.

    Bu durumla ilgili son dönemde yoğun şikayetler aldıklarını ve yeni uygulamanın, bu mağduriyeti ortadan kaldıracak şekilde tasarlandığına dikkati çeken Omurtak, şunları kaydetti:

    • Sistem, öncelikle geçişini HGS-OGS gişelerinde nakit veya kredi kartı ile yapmak isteyen sürücüleri nakit gişelerine yönlendirerek, HGS-OGS gişelerini sadece etiket sahibi sürücülerin kullanmasını sağlamaktadır. HGS-OGS gişelerinde ödemenin alınamadığı durumlarda ise sürücüler, geçişin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için butona basıp 'ihlalli geçiş bildirim formu'nu alacak, bariyer açılacak ve bildirimde yazan yönlendirmeler ile geçiş ücretini 15 gün içinde ödeyebilecek.
    • Bu uygulamayla, sürücülerin yüzde 80'i gişe sahalarında beklemeden geçişlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirme hakkına sahip olacak. Gişelerde bekleme olmayacağı için hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlanarak çevre kirlenmesine karşı da olumlu bir katkı sunulacaktır. Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ olarak bu yeni uygulamayla amacımız, işletmemiz süresince İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullanacak milyonlarca sürücülerimizin beklemeden hızlı bir şekilde gişelerden geçişini sağlayarak memnuniyet ve konforu en üst noktaya taşımaktır.

     

    Etiketler:
    Gişe, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), HGS
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ortak harekat merkezinde hem İHA'lardan gelen görüntüler hem de yerel kaynaklardan gelen bilgiler değerlendiriliyor ve kayda alınıyor
    Karabağ'daki Türk-Rus Ateşkes Gözlem Merkezi'nden görüntüler
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    Rus turistler Antalya'da
    2020 yılında Türkiye'ye Rusya'dan kaç turist geldi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet