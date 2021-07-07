Sokak hayvanlarını besleyen hayvansevere tehdit: 'Bir daha kemik verdiğini göreyim, yemin ederim seni döverim'

Konya'da, sokak hayvanlarını besleyen hayvansevere, aynı mahallede oturan kişi, "Bir daha kemik verdiğini göreyim, yemin ederim seni döverim" diyerek tehdit edip, elindeki sopayla da köpeklere saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken ilgili kişi hakkında kimlik tespit çalışması başlatıldı.

Konya'da meydana gelen olayda ismi açıklanmayan hayvanseverin yanına, iddiaya göre, sokakta köpeklere yemek verdiği sırada aynı mahalle oturan, tanımadığı bir kişi geldi. Elinde sopa olan kişi, hayvansevere hakaret edip, ''Bir daha kemik verdiğini göreyim, yemin ederim seni döverim'' diyerek tehdit ettikten sonra köpeklere saldırmak istedi; o anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Suç duyurusunda bulunuldu

Şefkat-Der avukatı Ayşegül Başkoçak, tehdit edilen hayvanseverin avukatlığını üstlendi. Başkoçak, şüpheli hakkında 'tehdit' ve 'hareket' ile 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun 5199 sayılı suçundan Cumhuriyet Savcılığı'na başvurduklarını belirtti. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını belirten Başkoçak şöyle konuştu: ''Erkek şahıs, elinde 'Türk Ceza Kanunu'na göre 'silah' olarak kabul edilebilecek büyük sopayla canlara şiddet uygularken ve orada besleme yapan gönüllümüze hakaret edip, 'Bir daha kemik verdiğini göreyim, yemin ederim seni döverim' gibi tehditler savuruyor. Şefkat-Der vekili olarak burada, bu şahısın hem sokak hayvanlarına vermiş olduğu zarar ve gönüllümüze yapmış olduğu tehditler ile saldırılardan dolayı suç duyurusunda bulunduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında şu an mevcutta bulunan yasa teklifi de bulunmaktadır. Bu yasa teklifinin 6'ncı maddesinde aynen şunu söylemektedir; 'Gönüllülerin besleme yapma yerlerini belirleme yetkisi mahalle muhtarları ve belediyelere verilmiştir'. Hayvanseverler kapısının önündeki bir kediye bir lokma yemek veremeyecek. Bu yasa yürürlüğe girerse eğer suç duyurusunda bulunduğumuz şahıs otomatik olarak haklı duruma gelmiş olacak’."