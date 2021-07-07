Kayıt
16:36 07 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye 'çocuk asker raporu' tepkisi: Türkiye bu konuda sicili en temiz ülkedir

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 115
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1043991308_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_84707218ca7a31a8234bdb5c9ea92f18.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107071044910558-ak-parti-sozcusu-celikten-abdye-cocuk-asker-raporu-tepkisi-turkiye-bu-konuda-sicili-en-temiz/

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi 'çocuk asker kullanımına karışan ülkeler' listesine eklemesine tepki gösterdi. Çelik, "Türkiye bu konuda sicili en temiz ülkedir" dedi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sözlerinin başında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İnsan Ticareti' raporunu eleştiren Çelik, "Türkiye'nin suçlanması asla kabul edeceğimiz bir durum değildir. Açık ve net bir şekilde iddia ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti bu konuda sicili en temiz ülkedir. Müttefiklerimizin teröre verdiği destek bizi üzüyor" dedi.

    Çelik, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında hazırlanan eylem planıyla ilgili olarak da "Daha önce biliyorsunuz üç eylem planı açıklanmıştı. Şimdi de 4. ulusal eylem planı açıklanmıştır. Bu, paydaşların ortak iradesiyle ortaya çıktı. Ana hedefler çok önemli" ifadesini kullandı.

    Çelik, sözlerinin devamında çevre konularıyla ilgili takiplerini sürdürdüklerini kaydetti. "Hasar kontrolü, sürdürülebilirlik meselesi değil, daha iyi noktaya gelmek için çalışmaların nasıl yapılması gerektiği konusunda da kafa yoruyoruz. Doğa yanlısı bir yaklaşımın bir takım çalışmalar yapmak gerekiyor" diyen Çelik, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununa da değindi açıklamasına şöyle devam etti:

    • "Büyük bir ağaçlandırma  faaliyetini yürütüyoruz. Güneş enerjisi olmak üzere çevre dostu kaynaklara yönelmeye devam ediyoruz. Arıtma tesislerini açmaya devam ediyoruz. En aktüel konu müsilaj konusudur. Sürekli takip ediyoruz. Bakanlığımız Marmara'daki müsilajı bertaraf etmek için seferberlik başlatmıştı. 11 bin metreküp müsilaj toplandı. Yüzeyde ciddi anlamda azalma olmuştur. Son tablo sevindiricidir. Görüntü doğal haline dönmeye başlamıştır. 7 ilde bu noktaya geldik. Bu kirliliğin sebebi olanlara köklü çözüm getirmek gerekiyor. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren 140 tesise para cezası verildi. Bu kirlilikle bir daha karşılaşmamak için ne yapmamız gerekir? Bununla ilgili bir çalışmayı biz de burada takip ediyoruz. Bundan sonra önemli olan bir daha bu noktaya gelmemektir."

    Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşananlara da değinerek "Dünyada çeşitli yerlerde bakım evlerine terk edilmiş insanlar, sağlık hizmetine erişemeyen insanların tablolarını gördük. Çok şükür Türkiye, güçlü bir devlet olarak, güçlü altyapısıyla atlattı. Bu şekilde gayriinsani tablolarla karşılaşmadık. Her gün çeşitli açıklamalar görüyoruz. Buna siyasetle karar vermeyelim" diye konuştu. Vatandaşlara aşı yaptırmaları için çağrıda bulunan Çelik, şunları kaydetti:

    • "Bilim Kurulu'nun kararları ve tavsiyeleri doğrultusunda herkes alınması gereken önlemleri alıyor. Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre şu ana kadar 36 milyona yakın vatandaşımız bir doz aşılarını yaptırmış. Hiçbir şekilde gevşememek gerekiyor, tedbirleri devam ettirmek gerekiyor. Nihayetinde bu biz siyasetçilerin karar verebileceği bir konu değil. 

    'Pandemi destekleri yıl sonuna kadar 196 milyar liraya ulaşacak'

    • Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre bir milyondan fazla aşı bir günde gerçekleşebiliyor. Mücadele sürerken tehlikenin de boyutları değişiyor. Tedbirleri devam ettirmek gerekiyor. Çeşitli sektörlerdeki esnaf, çiftçi ve emekliyi korumak için Hükümetimizin açıkladığı destekler var. Yıl sonuna kadar 196 milyar liraya ulaşacak." 

    Çelik'in, kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar şöyle:

    Soru - cevap

    - (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a düzenleyeceği ziyaret) Niye Diyarbakır annelerini her seferinde anıyorum? Bu olay Türkiye'nin en büyük vicdan olaylarından bir tanesidir. Çocukları dağa kaçırılmış. Bu dağa kaçırmalar da belli siyasiler aracılığıyla yapılmış. İlk defa bu kadar sivil, anne vicdanının bir araya gelerek talep ettiği tek bir şey var, evladını istiyor. Dünyada bundan daha meşru ve haklı bir talep olabilir mi? Olamaz. Annelere selam göndermekten, destek vermekten daha doğal ne olabilir. Annelere saygısızlık yapanların gündem olması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız, anneleri Ramazan'da kabul etti. Şimdi onlarla yine bir araya gelecek. Bu sefer anlamlı bir buluşma olacak. Kadın vekillerimizin daha yoğun bir talebi olduğunu görüyoruz. 10 bine yakın yurttaşımız bu anneleri ziyaret etti. İnşallah yakında başka müjdeler de verecek. Kapsamlı bir Diyarbakır programı gerçekleşecek. 

    - (Erdoğan'ın 20 Temmuz'daki Kuzey Kıbrıs ziyareti) Sağda solda Cumhurbaşkanımızın Kuzey Kıbrıs'a gidecek olmasından rahatsızlık duyduğunu beyan edenler olduğunu görüyoruz. Kendi işinize bakın. Kimsenin rahatsızlık duymaya hakkı yok. AB iki devletli çözüme meşru bakmıyorsa hangi çözüme meşru bakıyor? Verilen sözlerin ne olduğunu biliyoruz. Hem Türkiye hem Kuzey Kıbrıs iki eşit topluma dayanan bir devlet kurulması için evet kampanyası yapılırken, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta hayır kampanyası yapıldı. Kilise doğrudan aforoz etme tehdidinde bulundu. 

    - (Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın IŞİD'le mücadele konusundaki açıklamaları) Yunanistan Dışişleri Bakanı bilerek yalan söylüyor. Atina anlaşmasını ihlal edecek şekilde turizm sezonunda 15 Eylül'e kadar yapılmaması gereken bir tatbikat yaptılar. Cumhurbaşkanımız ile Miçotakis arasında NATO'da yapılan görüşmede elde edilen kazanım Yunanistan tarafından zedelenmiş oldu. DEAŞ'la mücadeleye Türkiye'nin destek vermediği konusunda Yunanistan Dışişleri Bakanı yalan söylüyor, net. Bilerek yalan söylüyor. Türkiye, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon'un üyesidir. Türkiye'nin bertaraf ettiği terörist sayısı bellidir. Yunanistan, DEAŞ'la mücadelenin neresinde acaba. Benim anladığım şudur. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Yunanistan hükümetinden bağımsız hareket ediyor. 

    Etiketler:
    IŞİD, Yunanistan, Nikos Dendias, Kuzey Kıbrıs, Diyarbakır, Rapor, insan ticareti, ABD, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Ömer Çelik, AK Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ortak harekat merkezinde hem İHA'lardan gelen görüntüler hem de yerel kaynaklardan gelen bilgiler değerlendiriliyor ve kayda alınıyor
    Karabağ'daki Türk-Rus Ateşkes Gözlem Merkezi'nden görüntüler
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    Rus turistler Antalya'da
    2020 yılında Türkiye'ye Rusya'dan kaç turist geldi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet