Boğazına basılarak gözaltına alınan foto muhabiri Kılıç'a TGC’nin 2021 Basın Özgürlüğü Ödülü

2021 Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurulu, 5 Temmuz Pazartesi günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde toplandı.

Seçici Kurul, Fransız Haber Ajansı AFP muhabiri Bülent Kılıç için 'Bin bir güçlükle, can güvenliğinin ihlal edilmesi pahasına, tüm engellemelere rağmen gazetecilik görevini yapmaya devam eden muhabirler, foto muhabirleri ve kameramanlar adına ödüle değer bulunduğu’na vurgu yaparak ödüle değer görüldüğünü belirtti.

T24 yazarı Tolga Şardan için de ‘iktidarın karartma uygulamaya çalıştığı adliye haberciliği alanında okuru haberle buluşturma çabası nedeniyle’ denilerek ödüle değer görüldüğü kaydedildi.

Kurum dalında 'Halkın haber ve bilgi alma, gerçekleri öğrenme, ifade özgürlüğünü kullanma, akademik özerklik, sağlık ve eğitim hakkını savunmak konusundaki mücadeleleri dolayısıyla' Türk Tabipleri Birliği ile Boğaziçi Üniversitesi Demokratik Direniş Bileşenlerinin ödüllendirilmelerine karar verildi.

Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurulu’nda bu yıl; Adnan Özyalçıner (Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı), Altan Öymen(TGC Kıdemli Üyelerinden- TGC Onur Kurulu Başkanı –Yazar), Kenan Kocatürk (Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı), Nazan Moroğlu (İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu (İletişim Profesörü), Sibel Güneş (TGC Genel Sekreteri), Tuğrul Eryılmaz- (T24 Yazarı-Ödülü daha önce kazananları temsilen), Turgay Olcayto (TGC Başkanı) ve Zeynep Oral (PEN Türkiye Merkezi Başkanı) yer aldı. Seçici Kurul Başkanlığı'na Altan Öymen, yazmanlığına Sibel Güneş seçildi.