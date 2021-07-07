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    Polis

    ‘Beni tanımadın mı’ soruşturmasında verilen ifadede baskı iddiası: ‘Sen müdürü mü yakacaksın, bu nasıl ifade’

    © AFP 2021 / OZAN KÖSE
    Türkiye
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    Antalya’da İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Hilmi Özgönül ile ‘Beni tanımadın mı’ tartışması yaşayan polis memuru Uğur Ergün arasındaki soruşturmada, Tanık Kamile U. ifadesini verdikten sonra Özgönül’ün şoförü ve Mehmet. K. tarafından telefonla aranarak, baskı yapıldığı iddia edildi.

    Hürriyet'in haberine göre, Antalya’da asayişten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Hilmi Özgönül ile lojmanda ‘Beni tanımadın mı’ tartışması yaşayan polis memuru Uğur Ergün arasındaki hukuk mücadelesinde soruşturma genişletildi.

    İddianamede; polis lojmanında ikamet eden ve olaya tanık olan Kamile U.’nun bilgi sahibi olarak ifadesinin alındığı belirtildi. Kamile U. ifade verip evine döndükten sonra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Hilmi Özgönül’ün şoförü Serdal Ş. ve Fatih Polis Merkezi amiri Mehmet. K. tarafından telefonla aranarak, “Sen müdürü mü yakacaksın. Bu nasıl ifade? Hemen karakola gelip ifadeyi değiştir” şeklinde baskı yapıldığı, baskı sonrası ifadenin değiştirildiği bilgisine yer verildi.

    ‘İfadedeki çelişkileri fark edince olayın doğrusunu öğrenmek için meslektaşım olan bayan şahsın eşini aradım’

    Özgönül aleyhine olacağı düşünülen ifadenin değiştirilmesi için baskı yaptığı iddia edilen Fatih Polis Merkezi amiri Mehmet K. “İfadedeki çelişkileri fark edince olayın doğrusunu öğrenmek için meslektaşım olan bayan şahsın eşini aradım. Olayın aslını sordum. Onlar da, ‘Biz karakola geliyoruz komiserim’ dedi. Ben kimseye baskı yapmadım” dedi. 

    Özgönül’ün şoförü Serdal Ş. ise ifade veren Kamile U.’nun eşi Mikail U.’yu telefonla aradığını eşinin ifade verip vermediğini sorduğunu. Konuyla ilgili mesaj da atmış olabileceğini söyledi.

    İfadesi değiştirilen Kamile U., ise olayı şöyle anlattı: 

    “Müdürün şoförü eşimi aramış. Hararetli biçimde konuştular. Eşim yine karakola gitmemiz gerektiğini söyledi. Karakola gittiğimizde komiser yardımcısı evvelce verdiğim ifade için, ‘Abla bu ifade her tarafa çekilebilir. Müdür Bey’e de zararı dokunabilir. Bu ifadeyi değiştirmemiz lazım’ dedi. Bunun üzerine eşimin de isteği ile ifademe ‘Hiçbir şey görmedim duymadım. İki kişi tartıştı ben de bir şey görmedim’ yazıldı.”

    ‘Taraflar anlaşır biz kötü oluruz diye ifadeyi değiştirdik’

    Eşinin ilk ifadesi sonrasında Özgönül’ün şoförü polis memuru Serdal Ş. tarafından arandığını kaydeden polis memuru Mikail U., “Müdürün şoförü olduğunu söyleyen şahıs telefonla beni aradı. ‘Eşinin ifadesinde doğru olmayan şeyler var. Sıkıntı olabilir’ deyince sinirlendim. ‘Ne yapayım devrem? İfadeyi mi değiştirelim ya da komple ifademizden vaz mı geçelim’ dedim. Sonra taraflar anlaşır biz kötü oluruz diye ifadeyi değiştirdik” diye konuştu.

    ‘İfade değiştirmesi için kimseyi aramam’

    Kamile U.’nun ifadesini alan polis memuru Ali Baz, ise Fatih Polis Merkezi’nde yaşananları şöyle anlattı: 

    “Şahsın ifadesini aldım imzalayıp gittiler. Daha sonra Mehmet K. aradı. ‘Şahsın ifadesini sen mi aldın? Bu şahıs tarafların bahsetmediği şeylerden bahsetmiş’ dedi. Ben de evrakta tek tarafın ifadesi olduğunu, şahsın anlattıklarını aynen yazdığımı söyledim. ‘Bu ifade bu şekilde olmaz. Şahsı ara polis merkezine geri gelsin bir görüşelim’ dedi. Ben de ‘İfade değiştirmesi için kimseyi aramam. Aramak istiyorsanız numarasını vereyim siz arayın’ dedim. Daha sonra Kamile Hanım geldi ve ifadesini değiştirmek istediğini söyledi. Nedenini sorduğumda, ‘Eşime baskı yapıyorlar huzurumuz kalmadı’ dedi.”

    Tarafların ifadeleri sonrası iddianame düzenleyen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kamile U. isimli şahıstan adli soruşturma kapsamında iki farklı ifade alındığının rapor edildiğini, her ne kadar iki ifade arasında esasa etkili ve soruşturma ile kovuşturma neticesini etkileyecek bir fark bulunmasa da şüphelilerin soruşturmayı etkilemek amacıyla hareket etmeleri, ilk alınan ifadeyi soruşturma dosyasından çıkarmaları nedeniyle atılı suçlamayı işledikleri kanaatine vardı.

    Ne olmuştu?

    Uncalı Polis Lojmanları’nda gerçekleşen olayda görev bölgesine gitmek için resmi kıyafetli biçimde lojmandaki dairesinden çıkan Uğur Ergün, merdivenlerde üzerinde sivil kıyafet bulunan Mustafa Hilmi Özgönül ile karşılaştı. Ergün, Özgönül’den şüphelendi ve apartmanda ne işi olduğunu sordu.

    Bunun üzerine Özgönül, il emniyet müdür yardımcısı olduğunu söyleyerek, “Beni tanımıyor musun sen” dedi ve polis memuru Ergün ile tartışmaya başladı. Apartmandaki tartışmayı duyan polis memurunun eşi Şükran Ergün de olaya dahil oldu.

    Taraflar hep birlikte apartman dışına çıkarken, Özgönül, Asayiş Şube Müdürü Furkan Satılmış Gediktaş’ı cep telefonundan arayarak lojmanın bulunduğu bölgeye ekip göndermesini, kendisinin de olay yerine gelmesini istedi. Bir süre sonra resmi ekipler olay yerine geldi.

    Karşılıklı suçlamaların devam etmesi üzerine Özgönül, Fatih Polis Merkezi’ne giderek Ergün’ün makam aracının kapısını eliyle iterek kendisinin olay yerinden ayrılmasına izin vermediğini iddia etti ve tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla şikayetçi oldu. Suçlamaları reddeden Ergün ise makam aracından parmak izi alınmasını talep etti ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’na tehdit ve hakaret iddiasıyla başvuru yaptı. Ergün, olay sonrası Yunus timlerindeki görevinde alınarak Hassas Yerleri Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevlendirildi. Polis memuru Uğur Ergün hakkında ayrıca ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla kamu davası açıldı.

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    Etiketler:
    Soruşturma, Kavga, Mustafa Hilmi Özgönül, Polis, Antalya, Türkiye
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