Murat Övüç’ten ‘paramızı alamadık’ iddiası: Darp edildim, 'cesedin çıkar' dediler

Oğlu Burakcan Övüç’ün otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açtığı görüntülerle gündem olan Murat Övüç, Bursa’da sahne aldığı düğünde, ekibinin ve kendisinin parasının ödenmediğini hatta tehdit edildiğini iddia etti.

‘Ayıp, ben ne roman düğünlerine katıldım ve beni pırlantalarla yolcu ettiler’

Sosyal medya hesabından video paylaşan Övüç şunları söyledi:

"Dün Bursa Mustafa Kemal Paşa'da bir roman düğününe katıldık ama paramızı vermediler. Hadi beni boşver beni paraya ihtiyacım yok ama bari sazcıların parasını verseydiniz. Bir de beni darp ettiler. Ayıp! Ben ne roman düğünlerine katıldım ve beni pırlantalarla yolcu ettiler.

Romanlar çok kaliteli insanlar. Paramızı verin. Yoksa ben her türlü almasını bilirim. En büyük para romanlarda ama aralarında böyle pisliklerde çıkıyor. Müzisyenlerin ve benim param verilmediği için sahneye çıkmak istemedim. 'Hayır gidemezsin. Gidersen senin buradan cesedin çıkar' dediler. Çıktım aslanlar gibi okudum ama paramızı vermediler."

‘Karakoldan da bizi tıpış tıpış gönderdiler’

Düğün sonrası karakola gittiğini ancak oradan da beklendiği cevabı alamadığını söyleyen Murat Övüç, "Sonra karakola gittim ve durumu anlattım. Onlar da 'Bu hukuki bir işlem avukatınıza gidin' dediler. Karakoldan da bizi tıpış tıpış gönderdiler" dedi.