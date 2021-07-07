İnce’den Kılıçdaroğlu’na canlı yayın daveti: Milletin gözü önünde tartışalım

Bugünlerde Sayın Kılıçdaroğlu sıkça söylüyor; 'Sayın Erdoğan gel karşıma, televizyonda tartışalım.' Benim de bir teklifim var. Sayın Kılıçdaroğlu, beraber bir televizyona çıkalım. Ben CHP'den neden ayrıldım, milletin gözü önünde tartışalım, olur mu? Millet kime hak verirse kabuldür. Millet sana hak verirse kapatırız dükkanı canını sıkma. Ama emin ol sen dükkanı kapatmak zorunda kalırsın. Gel tartışalım."