Koronavirüs karantinasını ihlal davasında karar

Kayseri’de yaşayan Z.Ş.'nin geçen sene, 4 Eylül’de, koronavirüs testi pozitif çıktı. Z.Ş., karantinanın ilk gününde evine gitmedi. Polis kontrolünde, karantinada olması gerektiği belirlenen Z.Ş.’nin, kentteki bir rezidansta konakladığı belirlendi ve hakkında tutanak hazırlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan Z.Ş. hakkında iddianame düzenlendi. Karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen Z.Ş.’ye TCK'nın 195'inci maddesindeki 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlamasıyla 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Z.Ş. hazır bulundu. Suç işleme kastı olmadığını öne süren Z.Ş., “Evde yaşlı annem ve babam vardı. Onlara virüs bulaşmasın diye bir süite gittim. Beraatimi istiyorum” dedi.

'Aile' gerekçeli beraat kararı

Mahkeme Hakimi Birol Küçük, sanık Z.Ş.’nin kasıtlı olarak dışarı çıkmadığına, yaşlı aile bireylerine koronavirüsü bulaştırmamak için evine gelmediğine hükmederek, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan beraatine karar verdi.