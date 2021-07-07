Eşine tokat atan sanığa 3 ay hapis cezası

Geçen yıl 11 Haziran'da merkez Kocasinan ilçesinde Rüstem K., altı aylık eşi A.Ç'nin çenesini sıkarak tokat attı.

A.Ç.'nin şikayeti üzerine Rüstem K. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı. Dava sürerken, taraflar boşandı.

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında A.Ç. ile Rüstem K. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen A.Ç., "Yüzüme vurdu. Boğazımı sıktı. 'Seni öldürürüm' dedi. Şikayetçi değilim" dedi.

Eşini darp etmediğini iddia eden sanık Rüstem K. ise, "Sadece çenesini tuttum. Vurmadım. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Rüstem K.'ya 'yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptıran hakim, sanığın sabıkaları nedeniyle cezasını ertelemedi.