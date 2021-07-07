Mustafa Çalışkan'a bağlı 3 daire başkanı yurt dışına atandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker’e koruma verilmesiyle ilgili tartışmada işaret ettiği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’a bağlı İnterpol Dairesi, Dış İlişkiler Dairesi ve Havacılık Dairesi başkanları, yurt dışında görevlendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 ilin emniyet müdürünün merkeze çekildiği ve 33 ilin emniyet müdürünün değiştirildiği emniyet müdürleri kararnamesinin ardından yurt dışındaki 27 misyona atama yapıldığını duyurdu. Buna göre; Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Brüksel’de İçişleri Müşaviri olarak görevlendirildi. Hüner’e bağlı olan Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan da İçişleri Müşaviri olarak Üsküp’e atandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Sedat Peker’e koruma verilmesiyle ilgili tartışmada işaret ettiği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’a bağlı üç daire başkanı da İçişleri Müşaviri olarak yurt dışına gönderildi.

İnterpol-Europol Dairesi Başkanı Lütfi Çiçek Katar’ın başkenti Doha’da, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Volkan İmişci Lahey’e ve Havacılık Dairesi Başkanı Uygar Elmastaşı ise Atina’ya atandı. Öte yandan, Özel Harekat Başkan Yardımcısı Abdullah Dündar Kabil’e, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı Kemal Şahin Londra’ya, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz Lefkoşa’ya İçişleri Müşaviri olarak atandı.

Emniyet müdürleri kararnamesiyle merkeze alınan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper Sudan’ın başkenti Hartum’a, Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman Avusturya’nın başkenti Viyana’ya, Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya gönderildi.

Polis başmüfettişleri Subutay Eraslan BM Daimi Temsilciliği’ne gönderilirken; Washington’a Teoman Kuru, Pekin’e Deniz Alemdar Paris’e Sefer Akıllı Tiflis’e, Necmettin Akça Tahran’a, Cengiz Erişir Roma’ya, Gafur Cem Cehdioğlu Astana’ya, İsmail Akıntürk Budapeşte’ye, İsmail Yılmaz Bükreş’e atandı.

Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk Kopenhag’ta müşavir olarak görevlendirilirken Adana Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Naim Cengiz Ottava’ya, Balıkesir Ayvalık POMEM Müdürü Murat Karausta Taşkent’e, Ankara POMEM Müdürü Hikmet Özmen de Kiev’e gönderildi.

Çalışkan, Peker’e koruma tartışmalarının ardından açığa alındığı iddiaları üzerine Cumhuriyet Gazetesi’ne “Benim gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak, bir görelim bakalım” açıklamasını yapmış; daha sonra da “Bunların yazılacağından haberdar değildim” demişti.