Kahvede otururken ayağından vuruldu, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı

Adana'da merkez Seyhan ilçesindeki bir kahvehaneye rastgele açılan ateş sonucu, Soner Aslan bacağından, Edip Özşahin ise ayağından vurularak yaralandı. Özşahin'in olayı gülerek anlatması dikkat çekti.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir kahvehaneye, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli bir saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Bu sırada kahvede oturan 46 yaşındaki Soner Aslan bacağından, 60 yaşındaki Edip Özşahin ise ayağından vurularak yaralandı.

Silahlı saldırgan ise motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

'Sıkanları bilmiyorum'

Bu sırada ambulansı bekleyen yaralı Özşahin'in, olayı yanındakilere kahkaha atarak anlatması dikkat çekti. Özşahin, “Geldiler, kahvehanenin içerisine sıktılar. Sıkanları da bilmiyorum, kim olduğunu görmedim” dedi.

İhbarla gelen sağlık ekibi, Soner Aslan ile Edip Özşahin'i ambulansla hastaneye götürdü.

Polis ise silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.