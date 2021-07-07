'Çorbada kıl çıktı’ dedi, mekan sahibini silahla yaraladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bir kişi, içtiği çorbadan kıl çıktığı iddiasıyla mekan sahibini silahla yaraladı.

Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde esnaf olan Çorbacı Latif İstek, sabaha karşı müşteri olarak gelen Ferhat A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İddiaya göre Ferhat A., saldırıyı çorbasından kıl çıktığı gerekçesiyle gerçekleştirdi. Saldırganın alkollü olduğu belirtildi.

İstek, hastaneye kaldırılırken olayın ardından kaçan saldırgan için yakalama çalışmaları başlatıldı.