Bakan Dönmez: Afrika'daki yatırımlarımızın değeri 6 milyar dolara ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Afrika'daki yatırımlarımızın piyasa değeri 6 milyar dolara ulaşmış, Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin sayısı bin 500'ü, ekonomik büyüklüğü ise 70 milyar doları aşmıştır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) ikinci toplantısına katıldı. Bakan Dönmez, toplantıda konuşma yaptı.

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği üzere Türkiye olarak işbirliği yapılan her ülkede kazan- kazan esasına göre hareket edildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Afrika Stratejimizin uygulanmaya başladığı 2003 yılından günümüze kadar, kıta ile ilişkilerimizi çok boyutlu bir şekilde geliştirmeyi amaçladık. Bugün, Afrika'daki yatırımlarımızın piyasa değeri 6 milyar dolara ulaşmış, Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin sayısı bin 500'ü, ekonomik büyüklüğü ise 70 milyar doları aşmıştır.

Halihazırda Afrika'nın 42 ülkesinde Büyükelçiliğimiz, 26 ülkesinde ise Ticaret Müşavirliğimiz bulunmaktadır. Milli havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları kıta genelinde 58 noktaya uçmaktadır. 2003 yılında Türkiye- Afrika Ticaret hacmi 5.4 milyar dolar seviyesinde iken, 2020 yılına gelindiğinde söz konusu hacim koronavirüs salgınına rağmen 25.4 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı süre zarfında, Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı 2.1 milyar dolardan 15.2 milyar dolara çıkmıştır. Kıtadan yaptığımız ithalat ise 3.3 milyar dolardan 10.1 milyar dolara seviyelerine yükselmiştir."

"Bunlardan ilk akla gelenler Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi (ÇVÖ) Anlaşması ve Gümrük Konularında İdari Yardım Anlaşması'dır. Türk Hava Yolları'nın Angola'ya yolcu ve kargo seferi düzenlemesine imkan tanıyacak Hava Ulaştırma Anlaşmasının da bu ay içerisinde yapılacak Cumhurbaşkanı ziyareti vesilesiyle imzalanmasını bekliyoruz. Doğrudan seferlerin başlamasıyla Türkiye- Angola ticaret ve yatırım ilişkilerinin önemli bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Benzer şekilde, iki ülke gündeminde olup da henüz imzalanmamış savunma sanayii, eğitim, gençlik ve spor gibi birçok alandaki işbirliği anlaşmalarının da bir an önce imzalanarak yürürlüğe girmesi hususunda KEK Toplantısında mutabık kaldık. Ayrıca standardizasyon, kalibrasyon, uygunluk değerlendirme, tarım, balıkçılık, denizcilik alanlarındaki anlaşmaları da önümüzdeki dönem için planlıyoruz."

Dönmez, ekonomik işbirliğini hak ettiği seviyelere taşımak bakımından önem arz eden anlaşmalar olduğunu da belirtti: