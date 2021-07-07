Bakan Koca: Bugün gündem artık salgın değil, en yüksek aşılanma oranıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Video konferans yöntemi ile gerçekleşen kurul sonrasında YouTube üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, “Salgın hastalığın görülmeye başladığı ilk günlerden beri bilim insanlarımız büyük gayretlerle salgın yönetimi ve vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi için üstün hizmetler verdiler. Bilim kurulumuz tüm olağan üstü durumlara rağmen ara vermeden her hafta toplanarak gelişmeleri ele aldı. Bugün de bilim kurulu toplantımız sonrası gelişmelerden sizleri haberdar etmek için huzurlarınızdayım. Salgın hastalığın gündemimizden çıkmaya başladığı artık eski günlerimize kontrollü bir şekilde nasıl döneceğimizi konuştuğumuz aşamaya geldik. Artık tek gündemimiz mümkün olan en yüksek aşılama oranı ile toplumsal bağışıklığı elde etmek. Tüm insan kaynağımızı ve enerjimizi buna yönlendirmiş bulunuyoruz. Başarılı bir aşı programı salgından kurtulmuş kutlu bir Türkiye demektir” ifadelerini kullandı.

'Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak'

Aşılama programının daha da dinamik hale getirilerek ivme kazanılmasının hedeflendiğini belirten Bakan Koca, “Bildiğiniz gibi aşı sayılarını il bazında anlık olarak ve her gün her bir ilimizin aşılanma oranını da yüzde olarak sizlerle paylaşıyoruz. Bazı illerimiz aşı programına uyumda tam da istediğimiz ivmede ve hızla toplumsal bağışıklığa yaklaşıyor. Bazı illerimiz ise geriden takip ediyor. Bu tatlı bir rekabete dönüşmeli, her bir vatandaşımız bulunduğu ilin bağışıklık oranına katkıda bulunmak üzere bir an evvel aşısını olmalıdır. Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşturacağız. Yerel ve ülke genelinde kapsamlı bir program uyguluyoruz. Bu programı daha dinamik hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

Varyant virüsler ve mutasyonların yakından takip edildiğini vurgulayan Bakan Koca, “Her gün salgın ile ilgili yeni haberler duymaya devam ediyorsunuz. Bilmenizi isterim ki bu durum çok daha uzun sürmeyecek. Yeni varyantlardan, mutasyonlardan haberler gelmeye devam edecek. Bu konunun gündeminizde yer almasına sizleri umutsuzluğa sürüklemesine müsaade etmeyin. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve vatandaşımızı en kısa sürede bilgilendirerek tedbirler alıyoruz. Bugün gündem artık salgın değil en yüksek aşılanma oranıdır” açıklamasında bulundu.

'Hastalığı zaten geçirmiş olan kişilerde hatırlatma aşısının yeterli olacağı Bilim Kurulumuzca değerlendirilmiştir'

Hastalığı atlatan kişilerin, tek doz aşı olması kararının Bilim Kurulunca alındığını vurgulayan Bakan Koca, “Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız için aşı olma süresinin 3 ay olarak belirlendiğini geçen hafta ifade etmiştim. Bu konuda bir karmaşaya yer olmadığını ifade etmek istiyorum. Tekrar etmek gerekirse hastalığı geçirmiş ve üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş vatandaşlarımız aşılarını olabilirler. Hastalığı zaten geçirmiş olan kişilerde hatırlatma aşısının yeterli olacağı Bilim Kurulumuzca değerlendirilmiştir. Üçüncü doz aşı konusunda ise inaktif aşı olan 50 yaşından büyük vatandaşlarımız ve Sağlık çalışanlarımız 3. doz aşılarını istedikleri aşı türü ile olabilirler” dedi.

'Hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı yaptıran vatandaşlarımız da aşı sertifikasını e-nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarımızdan oluşturabilirler'

Aşı sertifikaları konusunda da bilgiler veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: