Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 160 vaka tespit edildi, 52 can kaybı yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 160 kişinin koronavirüs vakası tespit edildi, 52 kişi hayatını kaybetti. Toplam 808 bin 351 doz da aşı uygulandı.