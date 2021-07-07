Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu ailenin doğacak bebeğinin ismini koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuk olduğu Sincanlı Ürün ailesinin doğacak bebeklerinin adını koydu. Merve ve Ali Ürün çiftinin sevincini paylaşan Erdoğan, bebeğe 'Hatice Zeynep' ismini verdi.

Sincan Saraycık’ta TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından TOKİ konutlarında oturan Mustafa Ürün ve ailesini ziyaret etti. Daha önce kirada oturduğunu ve TOKİ yazıldığında ilk kurada evinin çıktığını belirten Mustafa Ürün, 2 yıldır oturduğu evi için Erdoğan’a teşekkür etti.

Ailenin çocuklarının karnelerini de inceleyen Erdoğan, kendisine çizdiği resimleri gösteren küçük çocukla uzun süre sohbet etti, karne hediyelerini verdi.

Ürün ailesinin diğer fertleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşlerinin evini ziyaret edeceğini öğrenince işlerinden izin alıp Erdoğan'ı görmek için kardeşlerinin evine geldi.

Ali ve Merve Ürün çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğacak bebeklerinin ismini kendisinin koyması ricasında bulundu. Erdoğan, çiftin bebeğine 'Hatice Zeynep' ismini verdi.