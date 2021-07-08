TTB: Salgın döneminde hastane randevusu 30 milyondan fazla azaldı

TTB'nin hazırladığı bültende, salgın döneminde bir çok sağlık sorununun ertelendiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'nın 2020 faaliyet raporuna göre MHRS randevu sayıları 2020 yılında, 2019’a göre 30 milyondan fazla azaldığı kaydedildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu, 'Pandemi dönemi Kovid-19 dışı sağlık hizmetlerine erişim sorunu' başlıklı bir bülten yayınladı.

Bültende, Türkiye'de pandemi döneminde sağlık sorunlarına erişimde sorunlar yaşandığı, bu sorunların toplumun sağlığını etkileyen önemli bir etken olduğu ifade edildi.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre bültende; kronik hastalık takipleri, kanser taramaları, rehabilitasyon hizmetleri gibi bir çok sağlık sorununun ertelendiği bu dönemde kamu hastanelerinde yüzde 30-40, özel hastanelerde ise yüzde 10-20 azalma gözlendiği paylaşıldı.

Randevu sayılarında gözle görülür azalma

Sağlık Bakanlığı'nın 2020 faaliyet raporuna göre MHRS randevu sayıları 2020 yılında, 2019'a göre 30 milyondan fazla azaldığı belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Şehir merkezindeki daha ulaşılabilir birçok hastanenin Şehir Hastaneleri için kapatıldı. Nüfusa uygun sağlık hizmetlerini güvenli bir şekilde verebilecek kamu hastanelerinin olmaması yüzünden vatandaşlar koşullarını zorlayarak ve ciddi bedeller ödeyerek özel hastanelere gitmek zorunda kaldı.

Parası olan özel hastanelerden hizmet alırken, genel sağlık sigortası prim borcu olan 10 milyon 541 kişi için yapılandırma düzenlemesi dikkate alındığında yoksul kesimden 5 milyon kişi prim borcunu bile ödeyemedi. Ekonomik kriz, zengin ile fakir arasındaki uçurum salgınla birlikte daha da derinleşti. Gelir eşitsizliği TÜİK verilerine göre son 11 yılın en yüksek seviyesine geldi."

Öte yandan bültende, TÜİK'in ölüm verilerini açıklamayı ertelediği gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, ertelenmiş sağlık hizmetlerinden ölümlerin fazlalığına değinmesinin 'gizlenmiş olan Kovid-19 ölümlerinin üzerini tamamen örtme çabasının bir parçası olduğu' kaydedilerek, "Ertelenmiş sağlık hizmetlerinden ölümler de doğrudan Kovid-19 hastalığına bağlı meydana gelen ölümler gibi önlenebilir ölümler kapsamındadır. Tüm önlenebilir ölümler için gerekli olan adımları atmayanlara sorumluluklarını bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

'Kanser taramaları yüzde 70 azaldı'

Kovid-19 salgınında fazladan ölümlerin, virüs kaynaklı ölümler ve Kovid-19 dışı ölümler olarak ayrılması gerektiği belirtilen bültende, şu ifadeler yer aldı: