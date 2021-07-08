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    TTB: Salgın döneminde hastane randevusu 30 milyondan fazla azaldı

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    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1742)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107081044914905-ttb-salgin-doneminde-hastane-randevusu-30-milyondan-fazla-azaldi/

    TTB'nin hazırladığı bültende, salgın döneminde bir çok sağlık sorununun ertelendiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'nın 2020 faaliyet raporuna göre MHRS randevu sayıları 2020 yılında, 2019’a göre 30 milyondan fazla azaldığı kaydedildi.

    Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu, 'Pandemi dönemi Kovid-19 dışı sağlık hizmetlerine erişim sorunu' başlıklı bir bülten yayınladı.

    Bültende, Türkiye'de pandemi döneminde sağlık sorunlarına erişimde sorunlar yaşandığı, bu sorunların toplumun sağlığını etkileyen önemli bir etken olduğu ifade edildi.

    Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre bültende; kronik hastalık takipleri, kanser taramaları, rehabilitasyon hizmetleri gibi bir çok sağlık sorununun ertelendiği bu dönemde kamu hastanelerinde yüzde 30-40, özel hastanelerde ise yüzde 10-20 azalma gözlendiği paylaşıldı.

    Randevu sayılarında gözle görülür azalma

    Sağlık Bakanlığı'nın 2020 faaliyet raporuna göre MHRS randevu sayıları 2020 yılında, 2019'a göre 30 milyondan fazla azaldığı belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

    • "Şehir merkezindeki daha ulaşılabilir birçok hastanenin Şehir Hastaneleri için kapatıldı. Nüfusa uygun sağlık hizmetlerini güvenli bir şekilde verebilecek kamu hastanelerinin olmaması yüzünden vatandaşlar koşullarını zorlayarak ve ciddi bedeller ödeyerek özel hastanelere gitmek zorunda kaldı.
    • Parası olan özel hastanelerden hizmet alırken, genel sağlık sigortası prim borcu olan 10 milyon 541 kişi için yapılandırma düzenlemesi dikkate alındığında yoksul kesimden 5 milyon kişi prim borcunu bile ödeyemedi. Ekonomik kriz, zengin ile fakir arasındaki uçurum salgınla birlikte daha da derinleşti. Gelir eşitsizliği TÜİK verilerine göre son 11 yılın en yüksek seviyesine geldi."

    Öte yandan bültende, TÜİK'in ölüm verilerini açıklamayı ertelediği gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, ertelenmiş sağlık hizmetlerinden ölümlerin fazlalığına değinmesinin 'gizlenmiş olan Kovid-19 ölümlerinin üzerini tamamen örtme çabasının bir parçası olduğu' kaydedilerek, "Ertelenmiş sağlık hizmetlerinden ölümler de doğrudan Kovid-19 hastalığına bağlı meydana gelen ölümler gibi önlenebilir ölümler kapsamındadır. Tüm önlenebilir ölümler için gerekli olan adımları atmayanlara sorumluluklarını bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

    'Kanser taramaları yüzde 70 azaldı'

    Kovid-19 salgınında fazladan ölümlerin, virüs kaynaklı ölümler ve Kovid-19 dışı ölümler olarak ayrılması gerektiği belirtilen bültende, şu ifadeler yer aldı:

    • "TÜİK verilerine göre 2019'da dolaşım sistemi hastalıklarından 160 bin 263 ölüm oldu. Salgın sürecinde Türkiye'de 48 merkezin katıldığı bir çalışmada, kalp krizi başvuruları 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 47.1 azaldı. Buna karşın kalp krizi belirtilerinin başlangıcından itibaren hastaneye geliş süresi ise yüzde 20'den fazla arttı. İyi ve kötü huylu tümörlerden ise 2019'da 80 bin 186 ölüm gerçekleşti.
    • Sağlık Bakanlığı'nın Faaliyet Raporu'na göre birinci basamaktaki kanseri taramaları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 70'dan fazla azaldı. Daha çok kanser hastalarının başvurduğu Onkoloji Hastanesi'nde de 2020 başvuruları önceki yıla göre yüzde 30'dan fazla azaldı.
    • Bu bilgiler ışığında salgın döneminde sağlık hizmetlerine erişim kısıtlılığı nedeniyle hem dolaşım sistemi hastalıklarında hem de kanserden ölümlerin artmış olabileceği, birçok sağlık hizmetinin aksamasından dolayı salgında yaşadığımız olumsuz sonuçların ileride de süreceğini söyleyebiliriz."

     

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1742)
    Etiketler:
    Sağlık Bakanlığı, Kovid-19, randevu, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), Koronavirüs, Türk Tabipleri Birliği (TTB)
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