Zonguldak'ta 4 kişide Delta varyantı tespit edildi: 50 kişi temasları nedeniyle karantinada

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Kovid-19'un Delta varyantı olduğu tespit edilen 4 kişiyle teması bulunan 50 kişi karantinaya alındı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine, il dışından düğün törenine katılan bir aileden 4 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Kovid-19 testi yapıldı.

Test sonucunda bir aileden 4 kişiden alınan testler Ankara'ya gönderildi ve Delta varyant testi pozitif çıktı.

Yapılan araştırmalar neticesinde 4 kişilik bu aile ile temasa geçtiği belirlenen 50 kişi evlerinde karantina altına alındı.