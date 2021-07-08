Mehmet Aydın: '64 milyonu duyunca teslim oldum'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde uzman polisler tarafından sorgulanan Mehmet Aydın, 60 soruya yanıt verdi.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, “Ben iyiydim ama çevrem kötü” diyen Aydın, Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Yücel Ertaş’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan 85 sayfalık ifadesinde özetle şunları söyledi:
'İşler iyi gitti'
'Net gelir vaat etmedik'
Çiftlik Bank’ta üye oyuna giremeyip oyun oynayamaz ise gelir elde edemez. Üyelere net bir kazanç vaadi bulunmamaktadır. Eğer sistem kapanırsa, sözleşmede üyenin ana parasının iadesinin yapılacağı hükmü yer almaktadır. Yatırımcı tabirini kabul etmiyorum. Para yatıran da yatırmayan da oyuncudur, ayrım yoktur. Üyelerin hissesi bulunmamaktadır. Sözleşmede, oyun sisteminin kapatılması durumunda ana paralarının ödenmesi için şirket ve çiftliklerin mal varlıklarının bunun garantisi olduğunu belirtmekteyiz.
'64 milyonu duyunca teslim oldum'
Brezilya’da 50 bin Euro ve cüzdanımdaki 3 bitcoin ile geçimimi sağlamaya çalıştım. Soruşturmayı takip ettim. Soruşturmada 64 milyon lira mağduriyet olduğunun tespit edildiğinin haber yapılması üzerine, Çiftlik Bank’ın mal varlıklarının 200 milyon lira civarında olmasından, mağduriyeti karşılayacağını düşünerek, teslim olmaya karar verdim.
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