Mehmet Aydın: '64 milyonu duyunca teslim oldum'

Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın, ‘64 milyon liralık mağduriyet’ tespitini öğrenince ‘200 milyonum var, borçlarımı öderim’ hesabı yapıp teslim olmuş. Ancak Aydın’ın ödemesi gereken 64 milyon lira ise iddianamede ‘mağdur’ olarak yer alan 3 bin 762 kişi için. Henüz şikayetçi olmamış binlerce mağdur var.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde uzman polisler tarafından sorgulanan Mehmet Aydın, 60 soruya yanıt verdi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, “Ben iyiydim ama çevrem kötü” diyen Aydın, Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Yücel Ertaş’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan 85 sayfalık ifadesinde özetle şunları söyledi:

'İşler iyi gitti'

'Net gelir vaat etmedik'

2015 ağustos ayında Çiftlik Bank oyun sitesini yayına aldık. İlk ayı 30 bin TL ciroyla kapattık. Üçüncü aya geldiğimizde oyuna üye sayım 20 bine ulaşmıştı, bu üyelerden yaklaşık 500’ü yatırımcıydı. İşlerin iyi gitmesi üzerine kazandığım paralarla şirketler kurarak işi büyüttüm. Yurtdışında da şirketler kurdum. Üyelerin isteklerine yetişemez hale geldim ve eleman aramaya başladım. İlk olarak çocukluk arkadaşlarım geldi. Güvendiğim kişilere yetki verdim. Çiftlik Bank organizasyonu içinde kurulan tüm şirketlerin tek hissedarıolduğundan, bu firmanın da yetkilisi ben olduğumdan, diğer firmalarda otomotikman söz sahibi olup,. Bazı şirketleretam güven duymadığım için benim talimatlarımla hareket eden ikinci kişiyi şirkete yetkili kıldım.

Çiftlik Bank’ta üye oyuna giremeyip oyun oynayamaz ise gelir elde edemez. Üyelere net bir kazanç vaadi bulunmamaktadır. Eğer sistem kapanırsa, sözleşmede üyenin ana parasının iadesinin yapılacağı hükmü yer almaktadır. Yatırımcı tabirini kabul etmiyorum. Para yatıran da yatırmayan da oyuncudur, ayrım yoktur. Üyelerin hissesi bulunmamaktadır. Sözleşmede, oyun sisteminin kapatılması durumunda ana paralarının ödenmesi için şirket ve çiftliklerin mal varlıklarının bunun garantisi olduğunu belirtmekteyiz.

'64 milyonu duyunca teslim oldum'

Brezilya’da 50 bin Euro ve cüzdanımdaki 3 bitcoin ile geçimimi sağlamaya çalıştım. Soruşturmayı takip ettim. Soruşturmada 64 milyon lira mağduriyet olduğunun tespit edildiğinin haber yapılması üzerine, Çiftlik Bank’ın mal varlıklarının 200 milyon lira civarında olmasından, mağduriyeti karşılayacağını düşünerek, teslim olmaya karar verdim.