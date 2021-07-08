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    Hastalık geçirene tekrar 2. doz hakkı: Randevular geceyarısından itibaren açıldı

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107081044916077-hastalik-gecirene-tekrar-2-doz-hakki-randevular-geceyarisindan-itibaren-acildi/

    Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, koronavirüs hastalığını geçirenlere Sağlık Bakanlığı'nca ikinci doz aşı hakkının tanındığını söyledi. Sarıkaya, "Koronavirüs hastalığına yakalanıp, tek doz aşı olanların AB ülkelerinin ağırlıklı bölümünden vize alamayacağı endişesi, ikinci doz randevularının açılmasına neden oldu" dedi.

    Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, hastalık geçirene tekrar 2. doz hakkı başlıklı yazısında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısını değerlendirdi.

    Sarıkaya, hastalığı geçirenlerin iptal edilen 2. doz aşılarının yeniden tanımlandığını belirterek, "Bilim Kurulu’nun dün yapılan toplantısında hastalık geçirenlere ikinci doz aşının yapılmasında sakınca olmadığı kararı verilmesi üzerine, geçen hafta iptal edilen randevuları, bu gece yarısı yeniden verildi" diye yazdı.

    "Bu noktaya gelinmesine, 11 AB ülkesinin, hastalık geçirmiş olanların tek doz aşı olmaları halinde vize verme kolaylığı getirmesi diğer 17’sinin ise katı tutumunu sürdürmesi neden olmuş" diyen Sarıkaya,  Aşı hakkı çıkınca AB ülkelerine gitmek için uçak bileti ve otel ayarlayanların, randevu iptali karşısında tepkileri de randevu sisteminin yeniden açılmasında etkili olmuş" ifadesini kullandı.

    Sarıkaya'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

    • Aktarıldığına göre, ikinci doz randevusuna dönüş öncesi, Sağlık ve Dışişleri bakanlıkları AB nezdinde bir dizi girişimde bulunmuş...
    • Bakanlıklar, Avrupa Hastalık ve Önleme Kontrol Merkezi’nin (ECDC- European Centre for Disease Prevention and Control) belirlediği aşılardan bir doz yaptırmanın yeterli olacağına ilişkin 11 AB ülkesinin kararına işaret etmiş.
    • Türkiye’de hastalık geçirmiş ve tek doz Biontech aşısı yaptırmış kişilerin vize almasına olanak tanınmasını istemiş.
    • Ancak Avrupa Sağlık Ajansı (EMA), bu konudaki kararların ülkelerin takdirine bırakıldığını belirterek, 11 ülkede hastalık geçirenler için tek dozun yeterli kabul edildiğini, geri kalan 17 ülkede 2 doz talebinin sürdüğünü anımsatmış.

    Her iki bakanlığın etkin ve yetkin isimleri ile konuştum.

    • Avrupa Hastalık ve Önleme Kontrol Merkezi’nin (ECDC) bu konudaki ilkeler bütününde bu durumun yer aldığına dikkat çektiler.

    • ECDC’nin ilgili sayfasını bulup okudum…

      “Kullanıma Sunulan Aşılama Stratejileri” başlıklı bölümde ECDC, hem ülkelerin durumunu ortaya koymuş, hem de hangi aşıların geçerli olduğunu sıralamış.

    • Türkiye’de tartışma yaratan konu ikinci başlıkta açıklığa kavuşturulmuş.

      ECDC şu hükmü getirmiş:

      - Daha önce SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş kişiler için, şu anda on bir (11) ülke yalnızca bir doz önermektedir (iki dozlu aşılar için).

      - On yedi (17) ülke, belirli nüfus grupları için belirli COVID-19 aşı ürünleri önermektedir.

      AB Komisyonu’nun “Dijital Yeşil Sertifika” (Digital Green Certificate- DGC) veya “AB Dijital Kovid Sertifikası” (Digital Covid Certificate-DCC), kısaca Aşı Pasaportu olarak da isimlendirilen uygulamasına bu durum işlenmiş.

      AB Komisyonu şu önemli kuralı koymuş:

      “Seyahat ederken, her Dijital Yeşil Sertifika sahibi, ziyaret edilen Üye Devletin aşılanmış, test edilmiş veya iyileşmiş vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olacak…”

      Bununla birlikte üye devletler yasal olarak sertifikayı uygulamakla yükümlü kılınmamış...

      Üç önemli yapı oluşturulmuş:

      1- AB Covid-19 Aşı Pasaportu ve Sertifikası…

      2- Test Sertifikası

      3- Kurtarma Sertifikası…

      Aşı Pasaportu’ndan kasıt, Türkiye’de de uygulanan HES veya Aşı Belgesi gibi hem kağıt hem de dijital formatta verilebilen tek parça belge. Aşı Pasaportu’na sahip olanların, COVID-19 için karantinaya veya teste gerek kalmadan Avrupa genelinde seyahat edebilme hakkına sahip olacağı hükmü de getirilmiş.

      Aşı Pasaportu hakkı, AB üyesi ülke vatandaşlarının EMA tarafından onaylanan dört aşıdan biriyle aşılanmış herkese verilmesi de karara bağlanmış.

      Bu aşıların isimleri de biliniyor:

      1- Türkiye’de de uygulanan BioNTech/Pfizer, 2- Moderna, 3- Vaxzevria (AstraZeneca, Oxford) 4- Janssen (Johnson & Johnson)

      Komisyon, Avrupa Sağlık Ajansı (EMA) tarafından onaylananlar dışındaki aşılardan yaptırmış ziyaretçilerin durumu konusunda da kararı üye ülkelere bırakmış.

       

      Aşı Pasaportu’nun sadece 2 doz aşı olanlara değil, ziyaretinden 6 ay öncesine kadar hastalığı geçirmiş veya hastalığının üzerinden 6 aydan fazla süre geçtiyse 4 aşıdan birini olanlar için de geçerli olmasına karar verilmiş.

    Etiketler:
    Sağlık Bakanlığı, Muharrem Sarıkaya, Aşı
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