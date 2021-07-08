Hastalık geçirene tekrar 2. doz hakkı: Randevular geceyarısından itibaren açıldı

“Kullanıma Sunulan Aşılama Stratejileri” başlıklı bölümde ECDC, hem ülkelerin durumunu ortaya koymuş, hem de hangi aşıların geçerli olduğunu sıralamış.

Türkiye’de tartışma yaratan konu ikinci başlıkta açıklığa kavuşturulmuş.

ECDC şu hükmü getirmiş:

- Daha önce SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş kişiler için, şu anda on bir (11) ülke yalnızca bir doz önermektedir (iki dozlu aşılar için).

- On yedi (17) ülke, belirli nüfus grupları için belirli COVID-19 aşı ürünleri önermektedir.

AB Komisyonu’nun “Dijital Yeşil Sertifika” (Digital Green Certificate- DGC) veya “AB Dijital Kovid Sertifikası” (Digital Covid Certificate-DCC), kısaca Aşı Pasaportu olarak da isimlendirilen uygulamasına bu durum işlenmiş.

AB Komisyonu şu önemli kuralı koymuş:

“Seyahat ederken, her Dijital Yeşil Sertifika sahibi, ziyaret edilen Üye Devletin aşılanmış, test edilmiş veya iyileşmiş vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olacak…”

Bununla birlikte üye devletler yasal olarak sertifikayı uygulamakla yükümlü kılınmamış...

Üç önemli yapı oluşturulmuş:

1- AB Covid-19 Aşı Pasaportu ve Sertifikası…

2- Test Sertifikası

3- Kurtarma Sertifikası…

Aşı Pasaportu’ndan kasıt, Türkiye’de de uygulanan HES veya Aşı Belgesi gibi hem kağıt hem de dijital formatta verilebilen tek parça belge. Aşı Pasaportu’na sahip olanların, COVID-19 için karantinaya veya teste gerek kalmadan Avrupa genelinde seyahat edebilme hakkına sahip olacağı hükmü de getirilmiş.

Aşı Pasaportu hakkı, AB üyesi ülke vatandaşlarının EMA tarafından onaylanan dört aşıdan biriyle aşılanmış herkese verilmesi de karara bağlanmış.

Bu aşıların isimleri de biliniyor:

1- Türkiye’de de uygulanan BioNTech/Pfizer, 2- Moderna, 3- Vaxzevria (AstraZeneca, Oxford) 4- Janssen (Johnson & Johnson)

Komisyon, Avrupa Sağlık Ajansı (EMA) tarafından onaylananlar dışındaki aşılardan yaptırmış ziyaretçilerin durumu konusunda da kararı üye ülkelere bırakmış.

Aşı Pasaportu’nun sadece 2 doz aşı olanlara değil, ziyaretinden 6 ay öncesine kadar hastalığı geçirmiş veya hastalığının üzerinden 6 aydan fazla süre geçtiyse 4 aşıdan birini olanlar için de geçerli olmasına karar verilmiş.