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    Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerilim tırmanıyor

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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ihtimalini değerlendirdi. Selvi, Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerilimin tırmandığını ileri sürdü.

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerilim tırmanıyor' başlığıyla yayımlanan yazısında ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Sayın Genel Başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygılarını iletiyorum" şeklindeki ifadesini hatırlattı.

    Kılıçdaroğlu'nun daha önce katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adaylığının sinyalini verdiğini ileri süren ve CHP liderinin "İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız" dediğini belirten Selvi, "Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmişlerdi" diye yazdı. Selvi, şöyle devam etti:

    "Bülent Kuşoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesi önemli bir nokta. Çünkü Bülent Kuşoğlu, bürokrasiden bu yana Kılıçdaroğlu’nun yakın arkadaşı. Çekirdek ekipten. Doğru Yol Partisi’nde de milletvekilliği yapan Kuşoğlu, CHP’de Kılıçdaroğlu tarafından genel başkan yardımcılığına getirildi. Külliye’ye giden CHP’li olayında faturanın Bülent Kuşoğlu’na kesilmeye çalışılmasına rağmen Kılıçdaroğlu hem PM listesine aldı hem yeni dönemde genel başkan yardımcısı yaptı.

    Bülent Kuşoğlu konuşuyorsa Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde konuşuyor diye değerlendirmek lazım.

    Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı

    Peki Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığını istiyor mu? Yakın çevresinden birisi, 'Genel başkan her geçen gün cumhurbaşkanı adaylığını daha çok içselleştirmeye ve kendine ona göre hazırlamaya başladı' dedi.

    CHP içinde bir grup Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adaylığına hazırlıyor. Kılıçdaroğlu da zaten bütçe görüşmeleri sırasında laf atan AK Parti milletvekillerine, 'Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?' diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığının start’ını vermişti.

    O günden itibaren Kılıçdaroğlu’nu öne çıkaran imaj çalışması başladı. Videolar çekildi, Kılıçdaroğlu gençlerin 'Demokrat Amca'sı oldu.

    İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu rahatsızlığı

    Kılıçdaroğlu’nun adım adım cumhurbaşkanı adaylığına doğru ilerlemesi, millet ittifakı ortağı İYİ Parti tarafından dikkatle izleniyor. Millet ittifakı olarak ortak karar almadan Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ön plana çıkarılması bir 'dayatma' olarak değerlendiriliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu kez ortak aday çıkarılması görüşünde. Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda üç ayaklı bir konsept ortaya koydu.

    1- Ükenin nefes almasına engel olacak bir tutumda bulunmam.

    2- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet ittifakı ortak aday çıkarmalıdır.

    3- HDP ayrı aday çıkarmalıdır.

    İYİ Parti, Akşener'i istiyor

    Akşener’in bu kez cumhurbaşkanı adayı olmayacağı yönündeki mesajlarına rağmen İYİ Parti’de 'Meral Akşener ortak aday olsun' eğilimi ağır basıyor. İYİ Parti yönetimi, Akşener’in tek kadın aday olması, milliyetçi ve muhafazakâr kesimden oy alabilmesi ve oylarının artış eğiliminde olması nedeniyle, Akşener’in ortak adaylığını savunuyor.

    Akşener ne yapar?

    Meral Akşener’in ise tek başına cumhurbaşkanı adayı olmayacağı netleşti.

    1- Akşener, millet ittifakının ortak adayı imkânı doğduğu takdirde bir an bile tereddüt etmez.

    2- Akşener aday olamadığı takdirde millet ittifakının cumhurbaşkanı adayını belirleyen lider olmak istiyor.

    3- Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığından ziyade kazanacak bir isimle seçime gidilmesi eğiliminde. Akşener, kendisi olmadığı takdirde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı destekleyebilir.

    Altın hisse Akşener’in elinde.

    CHP’de kimler istiyor?

    CHP genel başkan yardımcılarından oluşan çekirdek bir kadro, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş yerine Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçilemedi ama CHP’nin başına geçmek istedi. İmamoğlu ya da Yavaş, cumhurbaşkanı seçilemedikleri takdirde CHP Genel Başkanlığı’nı isteyeceklerdir diye düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile bunun önünü kesmeyi hedefliyorlar.

    Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olduğunda seçimi kaybederlerse, belediye başkanlıkları da AK Parti’nin eline geçer diye karşı çıkıyorlar.

    Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olsun. Kazanamadığında CHP genel başkanlığı bize kalır diye düşünenler de var.

    Erdoğan ister mi?

    CHP dışından bir faktör ama bence Kılıçdaroğlu’nun adaylığını en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan ister.

    Her parti kendi adayını çıkarır

    Çok ihtimal vermediğim bir seçenek daha var. Eğer Kılıçdaroğlu-İmamoğlu gerilimi artar, millet ittifakı ortak bir aday üzerinde uzlaşmaya varamazsa, geriye tek seçenek kalıyor. O da her parti kendi adayını çıkaracak.

    İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında gerilim

    CHP Genel Merkezi’nin, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını baskın hale getirme çabası Ekrem İmamoğlu cephesinde rahatsızlığa neden oluyor. İmamoğlu, şimdilik sessiz kalıyor ama buna bakarak kimse cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiği hesabını yapmasın. Çünkü bu hesap, yanlış hesap olur. İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde harekete geçecek. İstanbul seçimlerini kazanan İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu karşısında elinde önemli kozları var."

    Etiketler:
    Meral Akşener, İYİ Parti, Bülent Kuşoğlu, CHP, 2023, Aday, Cumhurbaşkanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu
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