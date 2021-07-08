Eşi, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'dan gıyabında boşanmış

Eşi Sıla Aydın'ın, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'dan 22 Haziran'da gıyabında boşandığı ortaya çıktı. Aydın teslim olmasaydı, eşinin kendisini boşadığını gazete ilanından öğrenecekti. Şimdi ise karar cezaevine gönderilip tebliğ edilecek. İtiraz etmezse karar kesinleşecek, itiraz ederse istinaf mahkemesine gidecek.

Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra kaçtığı Brezilya'da teslim olup Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile Sıla Aydın'ın arkadaşlıkları, 2016 yılında Bursa'da başladı.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre, o dönem Çiftlik Bank sistemini yeni kurup para kazanmaya başlayan Mehmet Aydın, Sıla Aydın ile 7 ay sonra, 31 Mart 2017 günü evlendi. Aydın, 'takıntılı' derecede sevdiğini saklamadığı eşini 24 Ocak 2018 günü Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan başlayan 3 yıllık firar yolculuğuna da yanında götürdü.

Sıla Aydın 2018’de Türkiye’ye döndü. Aydın da ev alması için eşinin hesabına 1 milyon 700 bin lira gönderdi. Miktar yüksek olduğu için para bloke edildi. Mehmet Aydın’ın kaçmasının ardından Sıla Aydın tutuklandı. Kendisinin şirkette hiçbir hissesi ve yetkisi olmadığını öne süren Sıla Aydın, "Tek suçum Mehmet Aydın’ın eşi olmamdı" dedi.

Yaklaşık 2.5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. İlk işi boşanma davası açmak oldu. Bursa Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçede "Haysiyetsiz yaşam sürüyor" dediği Aydın’dan aylık 5 bin lira nafaka ile 500 bin lira tazminat talep etti.

'Evimiz bile olmadı'

Aydın, Mehmet Aydın’la evli olmalarına rağmen birlikte yaşadıkları bir evi olmadığını, eşinin işlerinin yoğunluğu ile sürekli yurtdışında olmasını bahane ederek, kendisiyle ayda bir kez görüştüğünü, lüks hediyeler ve yurtdışı seyahatlerle gönlünü almaya çalıştığını iddia etti.

'Nereden geldiğini unutma'

Yine iddiasına göre Mehmet Aydın, Uruguay’da birlikte oldukları dönemde Caroline adında bir kadınla ilişki yaşadı. Duruma tepki gösterdiğinde de darp etti. "Sayemde lüks içinde yaşıyorsun. Bana katlanacaksın. Nereden geldiğini unutma" diyen Mehmet Aydın, ölümle tehdit etti

Boşanma davasında Mehmet Aydın'a defalarca tebligat çıkartan mahkeme, sonuç alamayınca adli makamlardan yardım istedi. Aydın’ın firari olduğunun bildirilmesi üzerine de 22 Haziran günü gıyabında boşadı. Aydın'ın, eşine aylık bin lira nafaka ile 60 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

İki seçenek var

Mehmet Aydın, karardan bir hafta sonra video çekip teslim olacağını açıkladı. 1 Temmuz’da da teslim oldu. Polislere teslim olma nedeninin 'aile meselesi' olduğunu söyledi.

Türkiye’ye dönmeseydi Bursa Aile Mahkemesi vasi atama ya da gazete ilanı verme yoluna gidecek ve kararını kesinleştirecekti. Şimdi ise karar cezaevinde Aydın’a tebliğ edilecek. itiraz etmezse karar kesinleşecek. İtiraz ederse boşanma dosyası istinaf mahkemesine gidecek.