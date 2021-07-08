Yurt dışında yaşayan 400 bin Türk, Kapıkule'den ülkeye giriş yaptı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek üzere Türkiye’ye gelmeyi sürdürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan bugüne kadar yurt dışında yaşayan 400 bin Türk, ülkeye giriş yaptı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle gelemedikleri Türkiye'ye bu sene yoğun ilgi gösteriyor.

Bulundukları ülkelerde çocuklarının okulları tatil edilen yurt dışında yaşayan Türkler, Kurban Bayramı'nı da memleketlerinde geçirmek için yola çıktı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşanırken, yetkililer de 1 Haziran'dan bugüne kadar ülkeye 400 bin Türk'ün giriş yaptığını söyledi.

Haziran ayının 21'inden sonra gelişler hızlanırken, yurt dışından gelen Türk sayısının hafta sonları 30 bini bulduğu açıklandı. Ülkeye gelenlerin çoğu Almanya'da yaşayan Türk işçiler olurken, Türklerin yoğun olarak geldiği diğer ülkeler ise Avusturya, Fransa ve Belçika oldu.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapanlar Türkiye'yi çok özlediklerini dile getirdi. Avusturya'dan 2 çocuğu ve eşi ile birlikte gelen Mukaddes Taşkıran, Türkiye'ye giriş yaptıklarında çok heyecanlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Yolculuğumuz güzeldi. Ülkemize gelmek, memleketimizi görmek bambaşka bir duygu. Özlem var, hasret var. Allah bütün yolda kalanların yardımcısı olsun. Hem aile özlemi hem bayram, iki sevinci bir arada yaşamak çok farklı. Geçen sene gelemedik ve bu özlem 2 kat daha arttı. Şu an çok heyecanlıyız. Özellikle aile özlemi çok farklı. Ailemizle vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızın da bu kültüre uyması, unutmamaları için elimizden geleni yapacağız. En çok annemi, ona sarılmayı özledim. Gider gitmez ona sarılacağım.”

‘Bu sene biraz fazla izin aldık’

Avusturya'dan gelen Bünyamin Demir ise geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle memleketlerine gelemediklerini, bu sene izinleri birleştirip, tatili uzattıklarını söyledi. Vatan hasretinin başka olduğunu belirten Demir, "Bu sene biraz fazla izin aldık, 45 gün kalacağız. Konya'ya gidiyoruz. Memleketimizi çok özledik. Havası, suyu, ekmeği, insanı gerçekten çok özel. Her şeyi özledim" diye konuştu.

‘Aşı kartımızı gösterdik ve girdik’

Almanya'dan gelen Leyla Gündüz de "Yolculuk çok güzeldi, hiç sıkıntı yok. Aşı kartımızı gösterdik ve girdik. Okullarımız tatil oldu. İnşallah tatilin tadını çıkaracağız. Önce akraba ziyareti yapacağız sonra da tatil" dedi.