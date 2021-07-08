Konteynerde çakmak gazı patladı, üç gencin vücudunda yanıklar oluştu

Arnavutköy'de bir gece vakti iş yerlerinin bahçesindeki konteynerlerde bulunan çakmak gazının patlaması sonucu yaralanan üç gencin kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de bir iş yerinin bahçesinde iddiaya göre Enes E. İsimli genç çalıştığı iş yerinin bahçesinde bulunan konteynerde oturmak için arkadaşları Tunahan A. ve Akın V.’yi çağırdı.

Gençler bir süre sonra çakmak çakınca konteynerde bulunan çakmak gazı patlayarak yanmaya başladı. Yanan konteyner içerisinden kaçışan çocukların anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan gençlerden 2’si ağır şekilde yaralandı.

Köpekleri fırlattılar

Görüntülerde konteynerden kaçışan gençlerin peşlerindeki köpekleri de fabrikanın bahçesine fırlattığı görüldü. Yaşananlardan sonra polis olay yerinde inceleme başlattı.

Konteynerde çakmak gazı patladı, üç gencin vücudunda yanıklar oluştuhttps://t.co/9dDqzeJmw3 pic.twitter.com/Ow9uoA36hE — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 8, 2021

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