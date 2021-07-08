Alişan’ın yağ aldırma davasında karar çıktı

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, şarkıcı Alişan’ın 3 yıl önce geçirdiği yağ aldırma ameliyatı ile ilgili şikayetinde karar çıktı. Savcılık Alişan'ın 6 aylık şikayet süresini geçtiğini belirterek dosyaya takipsizlik verdi.

Eşi hamile olduğu sırada kilo aldığı için göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan yaşadıklarını şu şekilde anlatmıştı:

"3 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. 3 sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2.5 saat sürer ama ben tam 5.5 saat ameliyatta kaldım. Ben bunu kimseye söylemedim, annem de dahil... Ameliyattan sonra 1 gün hastanede kaldım ve 2 gün sonra vücudumda morarmalar oldu. Göbeğimde yağ alınırken nasıl bir çalışma yapıldıysa artık. 2 gün yataktan çıkamadım ve boynuma kadar morardım.

‘Göbeğim için yayın yasağı aldırdım’

Ben bir terslik olduğunu anlayıp sorduğumda bana 'Normaldir bunlar 1 ay içinde göbeğin falan dümdüz olacak' dedi. 1 ay sonra morarmalar geçti. Şimdi göbeğimi göstermek istemiyorum da ben bunun için yayın yasağı da aldırdım çünkü o halini kimse görsün istemiyorum. 2 yıldır denize tişörtle giriyorum ve sadece ailemin olduğu ıssız yerlerde tişörtümü çıkartıyorum. Göbeğimde yanık izi ve dalgalanmalar var. Bunu mahkemede canlı canlı göstereceğim ama şimdi kimseye göstermek istemiyorum çünkü çok kötü. Benim ameliyattan 2 ay sonra karnımda su toplamalar oldu."

‘Hala yanık izleri var’

Vücudunun morarmaya devam ettiğini ifade eden Alişan, bir süre sonra tekrar bıçak altına yattığını ancak morarma izlerinin kalıcı olduğu belirterek kendisini ameliyat eden doktorun cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Alişan, dilekçede "Haftanın iki günü yaklaşık 2'şer litre göbeğimden sıvı alındı. Çünkü göbeğim şişmeye başlıyor su olunca. Çünkü benim drenaj sistemimi mahvetmiş. Buna eşim, arkadaşım ve hemşireler de şahit. 5 ay bu devam etti ve kimseye bir şey demedim. Göbeğimde hala yanık izleri var. Ameliyatı yapan kişi ben birkaç doktora götürdü ve bana 'Ameliyatta hata yapılmış şükret ki ölmedin' dediler. Çünkü bu ameliyatla ölenler varmış. Sonra ben kendim doktor bulup geçen sene tekrardan ameliyat oldum" dedi.