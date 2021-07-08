Yaya alanını kullanan motokuryeye karşı yoldan gelen bir başka kurye çarptı: Kasksız olan ağır yaralandı

Avcılar'da refüjde ayrılan alanı kullanarak aniden yola çıkan motosikletli kuryeye, başka bir motosikletli kurye çarptı. Kaza anı çevredeki sitenin güvenlik kamerasına yansırken, yayalar için ayrılan alanı kullanan ve kask takmayan kurye başından ağır yaralandı.

Avcılar'da çevredeki bir siteye paket bıraktıktan sonra iş yerine dönen motosikletli kurye, refüjde yayalar için ayrılan noktayı kullandı. Aniden yola çıkan motosikletli kuryeye, o sırada seyir halinde olan başka motosikletli kurye çarptı. Kazanın etkisi ile motosikletliler yolun farklı noktalarına savrulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayalar için ayrılan alanı kullanan motosikletli kurye başından ağır şekilde yaralanırken, diğer motosikletlinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı kurye sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören çevredeki site sakinlerinden Coşkun Orta, ''Bir tanesi siteden çıktı. Aradan girdiğinde, diğer motosikletli de aşağıdan geliyordu. Çarpışıyorlar zaten. Bir tanesinde kask olmadığı için direkt kafasını yere vuruyor. Sürüklenme izleri zaten hala belli. Diğer arkadaş da setin kenarına vurdu, düştü. Diğerinde bir şey yoktu'' dedi.

Yaya alanını kullanan motokuryeye karşı yoldan gelen bir başka kurye çarptı: Kasksız olan ağır yaralandıhttps://t.co/0yuWz681NY pic.twitter.com/5bWn4XNg2L — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 8, 2021

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