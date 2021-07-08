Can Dündar’a saldırı davasında karar: Hükmün açıklanması geri bırakıldı, iyi hal indirimi uygulandı

Gazeteci Can Dündar'a adliye önünde silahlı saldırı davasında karar çıktı. Olay sırasında NTV Muhabiri Yağız Şenkal'ı da silahla yaralayan Murat Şahin, toplamda üç yıl hapis cezası aldı. Sanık Şahin'e, tutumundan dolayı iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 2 yıl 3 ay 15 güne indirerek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde 6 Mayıs 2016'da meydana gelen olayda sanık Murat Şahin, gazeteci Can Dündar'a silahlı saldırıda bulunmuş, saldırı esnasında NTV muhabiri Yağız Şenkal'ı da bacağından yaralamıştı.

Sözcü’de yer alan habere göre, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava, 2 Ekim 2018 tarihinde karara bağlanmış, mahkeme, saldırgan Murat Şahin’e, NTV muhabiri Yağız Şenkal’a karşı, ‘Kasten yaralama’ suçundan 4 bin 500 lira adli para cezası, ‘Ruhsatsız silah taşıma’ suçundan da 10 ay hapis cezası vermiş, diğer iki sanığın ise beraatlarına hükmetmişti.

Muhabir Yağız Şenkal’in karara itirazı sonucu istinaf mahkemesinin bozma ilamından sonra dava yeniden görüldü.

‘Bu olayı gerçekleştirmeye kendim karar verdim, beraatimi talep ederim’

Mahkemede savunma yapan sanık Murat Şahin, “Sabri'yi semtten tanırım ama Habip'i hiç tanımam. Bu olayı gerçekleştirmeye kendim karar verdim. Beraatimi talep ederim” dedi.

Son sözü sorulan Şahin, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme sanık Murat Şahin'e, ‘Silahla tehdit', ‘Kasten yaralama' ve ‘Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından toplamda 3 yıl 15 gün hapis ve 500 lira adli para cezası verdi. Sanık Şahin'e, mahkemedeki tutumundan dolayı iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 2 yıl 3 ay 15 güne indirerek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme, diğer sanıklar Sabri Boyacı ile Habip Ergün Celep'in üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından beraatlarına karar verdi.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, yargılandığı davanın 6 Mayıs 2016 tarihindeki karar duruşmasında, verilen aranın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde Murat Şahin'in silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda NTV muhabiri Yağız Şenkal da bacağından yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Murat Şahin 10 Mayıs'ta ‘Silahla tehdit' ve “Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklanmış, 5 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilmişti.

Diğer sanıklar Sabri Boyacı ile Habip Ergün Celep ise savcılık ve hakimlik sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Şahin hakkında, ‘Kasten yaralama', ‘Ruhsatsız silah bulundurma' ve ‘Hakaret' suçlarından 4 yıldan 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, Şahin'i azmettirdikleri ileri sürülen Sabri Boyacı ile Habip Ergün Celep hakkında ise ‘Kasten yaralamaya teşebbüs' ve ‘Silahla tehdit' suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinde 2 Ekim 2018 tarihinde yapılan karar duruşmasında mahkeme, saldırgan Murat Şahin’e, NTV muhabiri Yağız Şenkal’a karşı, ‘Kasten yaralama” suçundan 4 bin 500 TL adli para cezası, ‘Ruhsatsız silah taşıma” suçundan da 10 ay hapis cezası vermiş, diğer iki sanığın ise beraatlarına hükmetmişti.

NTV muhabiri Yağız Şenkal, 2 Ekim olan karar gününde, duruşmadan sonra, “Adliye önünde birini vurmanın bedeli 4 bin 500 TL, oysa ki hastane masrafı daha çok tuttu” diyerek tepki göstermişti.

Yerel mahkemenin kararını İstinaf Mahkemesi değerlendirmiş ve kararın bozulması yönünde hüküm kurmuştu.