Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ifadesinde, Uruguay'da kullandığı lüks aracı da anlattı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Aydın, Uruguay devletinin mal varlığına el koyduğunu belirterek, "Ferrari marka lüks aracıma eşime ait araca el konuldu. Yaklaşık 600-700 bin dolar değerinde şahsıma ait yatıma ve şirkete ait 7 villa arsasına, şirkete ait inşaat malzemelerine, yine şirkete ait araçlara el konuldu" dedi.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın emniyete verdiği 85 sayfalık ifadesinde, Uruguay'da bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan lüks araç görüntülerine ilişkin olarak verdiği bilgiler de ortaya çıktı.

Uruguay devletinin mal varlığına el koyduğunu söyleyen Aydın, "Uruguay'da Ferrari marka lüks aracıma eşime ait araca el konuldu. Yaklaşık 600-700 bin dolar değerinde şahsıma ait yatıma ve şirkete ait 7 villa arsasına, şirkete ait inşaat malzemelerine, yine şirkete ait araçlara el konuldu" dedi.

Kendisinin de mağdur olduğunu iddia eden Aydın'ın "Özelikle birilerini dolandırmak paralarını alıp kaçmak kastıyla hareket etmedim. Anlattığım gibi noterden ihtar çeken herkesin parasını yatırdım. Yurt dışında bulunduğum süreçte kendi imkanlarımla mağdurların paralarını ödemeyi hep düşündüm. Yurt dışında bulunan faaliyetleri de yürütemez hale geldim. En son basında adliyeye başvuran mağdurların zararının 64 milyon TL olduğunu öğrenince el konulan mal varlığımın bunu karşılamaya yeteceğini düşünerek teslim oldum. Uruguay'dan çıktığımda Brezilya'ya geçtiğim sırada 50 bin euro para ve 3 bitcoin olmak üzere toplam 100 bin dolar param vardı. Onunla yaklaşık 3 yıl boyunca geçindim. Herhangi bir kripto para borsasında bitcoin veya kripto param bulunmamaktadır veya yine soğuk cüzdan diye tabir edilen kripto para taşıyıcım da yoktur. Bütün mal varlığıma da gerek Türkiye'de gerekse Uruguay'da el konuldu" ifadesini kullandı.

Mehmet Aydın, yurt dışında bulunduğu süre içerisinde geçinebilmek için bitcoin ve altcoinlerini dolar ve euro'ya çevirerek harcama yaptığını dile getirdi.