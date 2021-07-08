Bursa'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın havadan görüntülendi

Bursa Mudanya'da bir apartman çatısında kaplama yapılırken yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevler alt katlara da sıçrarken mahalle sakinlerinin haber verdiği Bursa ve ilçeye bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çatıda başlayan yangın alt katlara sıçrayarak 2 daireyi kullanılmaz hale getirirken söndürülen yangının ardından kapsamlı hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Bursa'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın havadan görüntülendihttps://t.co/J5LKV9EAHj pic.twitter.com/2p5bzFi2Bs — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 8, 2021

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