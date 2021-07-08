CHP’li Öztrak: Türkiye ucuz ama kendi yurttaşlarına değil

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz Avrupalıya ucuz. Ucuzlamaya da devam ediyor. Avrupa'da 100 Euro'ya alınan mal ve hizmet, Türkiye'de 35 Euro. El iyisi Erdoğan Şahsım Hükümeti sayesinde, Benzin bunun için, sınırın öteki tarafında değil, Bu tarafında dolduruluyor" dedi.
Türkiye ucuz.— Faik Öztrak (@faikoztrak) July 8, 2021
Ama kendi yurttaşlarına değil.
Ülkemiz Avrupalıya ucuz.
Ucuzlamaya da devam ediyor.
Avrupa'da 100€'ya alınan mal ve hizmet,
Türkiye'de 35€.
El iyisi Erdoğan Şahsım Hükümeti sayesinde,
Benzin bunun için, sınırın öteki tarafında değil,
Bu tarafında dolduruluyor. pic.twitter.com/2STgFo2A2F
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