CHP’li Öztrak: Türkiye ucuz ama kendi yurttaşlarına değil

Türkiye ucuz.

Ama kendi yurttaşlarına değil.

Ülkemiz Avrupalıya ucuz.

Ucuzlamaya da devam ediyor.

Avrupa'da 100€'ya alınan mal ve hizmet,

Türkiye'de 35€.

El iyisi Erdoğan Şahsım Hükümeti sayesinde,

Benzin bunun için, sınırın öteki tarafında değil,

Bu tarafında dolduruluyor. pic.twitter.com/2STgFo2A2F