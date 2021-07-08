Kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı, götürüldüğü hastaneden firar etti

Antalya’da intihar girişiminde bulunan kız çocuğu tedaviye alındı.

Kızın arkadaşının defalarca babasının cinsel istismarına uğradığını ve bunalıma girerek intihar girişiminde bulunduğunu anlatması üzerine anne, avukatı aracılığıyla Ekim 2020’de boşandığı İ.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Velayeti mahkeme kararıyla annesine verilen genç kız, pedagog eşliğinde verdiği ifadede, 2020 yılı Aralık ayında babası İ.B. ile Kumluca'ya gittiklerini ve ilk defa burada babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan İ.B., bir gün sonra polis tarafından gözaltına alındı. İ.B. gözaltındayken rahatsızlandığını söyleyince tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçtı. Polis, İ.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Annenin avukatı Yasin Sarı, 15 yaşındaki genç kızın korktuğu ve tehdit edildiği için durumu annesine anlatamadığını belirterek, "Durumu öğrenen abi eve geldiği zaman kardeşine 'böyle bir durum mu var, gerçek mi bu olay, şimdiye kadar böyle bir şey vardı da neden bildirmedin' diyerek kardeşine biraz kızmış. Abi durumun aslını araştırmaya çalışmış. Kızımız psikolojik olarak olayın vermiş olduğu stres ve sıkıntıdan bunalmış bir şekilde, ağabeyinin de yaklaşımlarından etkilenerek intihar teşebbüsünde bulunmuş. Belli bir miktar hapı atmış, ambulans ile hastaneye kaldırılmış" diye konuştu.

‘Çekilen sıkıntılar normal değil, aile bir an önce şahsın yakalanmasını istiyor’

Firari İ.B.’nin aileye zarar vermesinden endişe ettiklerini belirten Avukat Yasin Sarı, "Kız çocuğumuz şu anda geceleri uykusundan ağlayarak uyanıp kabuslar görmektedir. Hatta annesine 'rüyamda babamı gördüm beni öldürüyordu, çok korkuyorum' demiştir. Şu an ailenin psikolojisi bitmiş durumdadır. Evin önünde emniyet ekiplerince koruma tedbirleri alınmış, ancak aile şu anda evde hapis pozisyonunda yaşamaktadır. Bir an önce şahsın yakalanmasını istemekte. Çekilen sıkıntılar normal bir sıkıntı değil. Şahıs yakalanmadığı için de daha çok sıkıntı çekiliyor. Aile devlet büyüklerinden yardım beklediklerini söylüyor" ifadelerini kullandı.

‘Bu nasıl bir insanmış, ben anlamamışım’

Anne ise telefonla yaptığı açıklamada, "Bu nasıl bir insanmış ben anlamamışım. 17 sene sürekli kavga ettik, dayak yedik. Ben bu çocuklarım için dayak yedim zaten. Ben böyle bir şey olacağını bilseydim asla kızımı göndermezdim. Yıkılmış vaziyetteyiz, bir türlü toparlayamıyoruz kendimizi" diye konuştu.