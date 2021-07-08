Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Litvanya'dan bir heyet sığınmacılar konusunu görüşmek için Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belaruslu mülteciler konusuna ilişkin, "Biz desteğimizi genişletmeye ve uzmanlığımızı katkı olarak sunmaya hazırız. Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke, bu deneyimi Litvanya ve bölgedeki diğer ülkelerle paylaşırız. Litvanya ile bu konuda çalışmaya hazırız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan'dan gelebilecek mültecilerle ilgili AB ile daha yakın bir işbirliğine ihtiyacımız var. Bu sorunu kaynak ülke ile çözmek gerek, Afganistan'daki ekonomik kalkınmayı destekleyebiliriz" dedi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Çavuşoğlu’ndan Belarus’tan Litvanya’ya gelen sığınmacılar konusunda Türkiye’den yardım istediğini açıklamıştı.

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