Haliliye Kaymakamlığı'ndan 'Merve Akpınar okuluna sokulmadı' iddiasıyla ilgili açıklama

Haliliye Kaymakamlığı, 13 yaşındaki sporcu Merve Akpınar'ın bir grup gazeteci ile birlikte gittiği okuluna sokulmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Açıklamada "Öğrencimiz, ailesi ve basın mensupları bu süreçte okulumuzda misafir edilmiş, ancak basın mensuplarımız izin sonucunu beklemeden okuldan ayrılmışlardır" dendi.