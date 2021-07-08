Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar: ‘Böyle işlerde mi çalışacağız’ diyorlar, masa başı iş arıyorlar’

İstanbul Güngören'de faaliyet gösteren demir doğrama ve PVC sektöründeki firma yaklaşık bir yıldır 7 bin lira maaşla çalıştıracak personel bulamıyor. Şirket yetkilisi “İnsanların çoğu üniversite okumuş. Diplomalarını almışlar. ‘Böyle işlerde mi çalışacağız’ diye düşünüyorlar, masa başı iş arıyorlar” dedi.

İstanbul Güngören'de alüminyum doğrama alanında faaliyet yürüten şirket bir yıldır 7 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamadığını belirtti.

DHA’da yer alan habere göre, şirket yetkilileri çareyi Güngören Belediyesi'nin iş arayanlar ile işverenleri buluşturmak amacıyla kurduğu Kariyer Merkezi'nde aradı ancak çare olamadı.

Açıklamaya göre Kariyer Merkezi'ne başvuran 3 bin 500'ün üstündeki iş arayanlardan hiçbiri şirket ile görüşmeye dahi gitmedi.

Pandemi döneminde Kariyer Merkezi’nde bir yılda 593 kişinin yeni bir iş sahibi olduğu belirtildi. Sistem üzerinden eleştirmelerin yanı sıra iş arayan vatandaşlara bire bir tavsiyelerde bulunarak yönlendirmeler yapılmasına rağmen marangoz, çanta imalatı, çelik kapı imalatı, alüminyum doğrama gibi iş alanlarında vasıflı veya vasıfsız personel bulmakta zorluk çekildiği söylendi.

‘Bizlere geri dönüşün olmamasına çok şaşkınız’

7 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamayan şirket yetkilisi Emrullah Altuncu yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir yıldır çalışma arkadaşı bulmakta güçlük çekiyoruz. Bizler alüminyum doğrama alanında faaliyet gösteriyoruz ve hem usta hem de ara eleman arayışımız devam ediyor ancak bir türlü uygun kriterlerde eleman bulamadık. Güngören Belediyesi'nin kurmuş olduğu Kariyer Merkezi'ne de başvurduk daha hızlı geri dönüş olur diye ancak oradan da hiç kimse görüşmeye gelmedi. Etrafımızdaki firmaların Kariyer Merkezi üzerinden eleman arayışlarını çok kısa sürede gerçekleştirmelerine rağmen bizlere geri dönüşün olmamasına çok şaşkınız" diye konuştu.

‘Belediyede, kamuda masa başı iş arıyorlar’

Kişilerin iş görüşmesine gelip işi beğenmeyerek gittiklerini belirten Emrullah Altuncu, "İnsanların çoğu üniversite okumuş. Diplomalarını almışlar. Bu yüzden de ‘biz üniversite mezunuyuz, böyle işlerde mi çalışacağız’ diye düşünüyorlar. Belediyede, kamuda masa başı iş arıyorlar. Ayrıca bizim sektöre insan yetiştirilmesi lazım. Bunda büyük bir eksiklik var" dedi.