Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan ‘tasarruf tedbirleri’ tepkisi: ‘Tasarruf edilecek alan burası mı?’

Cumhurbaşkanlığı'nın ‘tasarruf tedbirleri’ kapsamında kamu kurumlarında günlük gazete alımlarını yasaklanmasına gazeteciler, “Tasarruf edilecek alan burası mı?” diyerek tepki gösterdi.

BirGün’de yer alan habere göre, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), 6 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaparak Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kurumlarına gazete alımlarının yasaklanması kararının iptal edilmesini istedi.

İzmir’de Hasan Tahsin Anıtı önünde yapılan açıklamada, TGS İzmir Şube Başkan Yardımcısı Esra Kapar, “Tasarruf tedbiri adı altında alınan bu karar işçisiyle işvereniyle tüm basın camiasını derinden üzmüştür” diyerek sözlerini sürdürdü:

‘Yerel gazeteler devletten destek beklerken bu genelge ile nefes alamaz hâle gelecektir’

“Tasarruf edilecek alan burası mıdır? Haberden, bilgiden tasarruf olur mu? Gerçeğe, doğru bilgiye daha fazla ihtiyaç duyulan bu günlerde alınan bu karar tüm toplumun zararınadır. Öte yandan bu karar, pandemi, ekonomik kriz ve dijitalleşme ile zaten büyük zorluklar yaşayan yazılı medyaya ölümcül bir darbe vuracaktır. Kamu kuruluşlarının abonelikleri ve ilânlardan başka bir geliri olmayan yerel gazetelere uygulanacak bu ambargo onların tek tek kapanmasına, yerel basında çalışan binlerce meslektaşımızın işsiz kalmasına neden olacaktır. Yerel gazeteler devletten destek beklerken bu genelge ile nefes alamaz hâle gelecektir” dedi.

‘Kamu kuruluşlarına gazete aldırmayarak yapılacak tasarruf devede kulak bile olmayacaktır’

Gazetelerin kamu faaliyeti yürüttüğünü dile getiren Kapar, şunları söyledi:

“Gazetecilerin işlevini yerine getirebilecekleri koşulların yaratılması hükümet edenlerin görevidir. Toplumun kültürel gelişimi ve doğru bilgiye ulaşması için çalışan gazetelerin bir tasarruf aracı olarak görülmesi doğru değildir. Kamu kuruluşlarına gazete aldırmayarak yapılacak tasarruf devede kulak bile olmayacaktır. Eğer tasarruf ile ekonomik sorunların çözüleceği düşünülüyorsa tasarruf yapılacak kalemlerin yeniden belirlenmesine ihtiyaç vardır. Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak bu genelgenin iptalini istiyoruz. Başta yerel gazeteler olmak üzere medya kuruluşlarına daha fazla destek verilmesinin ülke demokrasisine katkı sunacağına inanıyoruz.”