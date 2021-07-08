Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Nursultan’da yapılan Suriye konulu toplantıya ilişkin açıklama

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine kasteden ayrılıkçı gündemler reddedilmiştir. Terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrı-meşru öz yönetim girişimlerinin kabul edilemez niteliği vurgulanmıştır. Sivillere ve son dönemde sivil tesislere yapılan saldırılar kınanmıştır. Bu çerçevede, tarafımızdan, PKK/YPG’nin Afrin’de 12 Haziran’da BM destekli bir hastaneye yaptığı terör saldırısı dikkate getirilmek suretiyle, saldırının yapıldığı bölgelerin ilgili mutabakatlar uyarınca terörden arındırılması yönündeki beklentimiz yinelenmiştir.