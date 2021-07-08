Halk otobüsünde 'Durakta düğmeye basmadın' dayağı

İzmit-Gündoğdu seferini yapan halk otobüsüyle seyahat eden yolcu, ineceği durakta aracın durmadığını söylemesi üzerine otobüsün şoförüyle tartışma yaşadı. Otobüs şoförü, sokağa taşan tartışmada yumruklar attıktan sonra geri dönerek seferine devam etti.

Kocaeli'nde halk otobüsüyle seyahat eden yolcu, ineceği durakta aracın durmadığını iddia edince şoförü ise yolcuya düğmeye basılmadığı için durmadığnı söyledi. Yolcu bunun üzerine bağırıp şoförün üzerine yürüdü. Şoför aracı durdurdu, tartışma dışarı taştı.

Şoförün, elinde poşetler olan yolcuya ardı ardına yumruk ve tekme attığı görülen görüntülerde araya girenler, şoförle yolcuyu sakinleştirdi. Şoför araca binip seferine devam ederken kavga anı otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.