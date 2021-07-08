ABD'li turist fotoğraf çekerken düştü, kayalıklar arasında sıkıştı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin, Göreme beldesi Kılıçlar Vadisi yakınlarında ABD'li bir turist fotoğraf çekmek istedi.

Greencejami Cee isimli turist, çıktığı kayalıklardan cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye başladı. Bir süre sonra ise dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü.

Kayalıklar arasında sıkışan kadın için bölgeye AFAD ve polis ekipleri çağırıldı. AFAD ekipleri, ABD'li kadını bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Hilti ile yaklaşık yarım saat kırma çalışması yapan ekipler, ABD'li turisti sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık görevlilerince ayağının kırıldığı tespit edilen Greencejami Cee, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.