Foça'da yangın: 'Makilik alanda başlayan yangın büyümeye başladı'

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Makilik alanda başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı" dedi.

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 15 arazöz bölgeye sevk edildi.

Henüz kontrol altına alınamayan yangının yerleşim yerlerine ulaşma tehdidinin bulunmadığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Foça Ilıpınar'da makilik alanda başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı. Orman yangın söndürme ekiplerine itfaiye birimlerimizle destek veriyoruz. Yangının evlere sıçramadan söndürülmesi için ekiplerimiz canla başla çalışıyor" dedi.



