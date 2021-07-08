Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı

Baykar Savunma'dan yapılan açıklamada, “Bayraktar AKINCI TİHA, 38 bin 39 feet feet irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. İlk kez milli bir hava aracı bu irtifaya çıktı” ifadelerine yer verildi.

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), yaptığı uçuşta milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

Baykar Savunma’nın twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bayraktar AKINCI TİHA, 38 bin 039 feet irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. İlk kez milli bir hava aracı bu irtifaya çıktı."

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Bayraktar #AKINCI TİHA, 38.039 feet irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. İlk kez milli bir hava aracı bu irtifaya çıktı.



📈 38.039 feet

🛫 06.07.2021 ⏰ 20.58

🛬 07.07.2021 ⏰ 22.44

⏳ 25 saat 46 dakika

🛣 7507 km#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/faSaLFT6hT — BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 8, 2021

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TİHA-Taarruzi İnsansız Hava Aracı yerli ve milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı" ifadelerini kullandı.

#AKINCI TİHA-Taarruzi İnsansız Hava Aracı yerli ve milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.



38.039 feet (11.594 metre) yüksekliğe çıkan AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı.

Tebrikler👏@Baykar_Savunma @Selcuk pic.twitter.com/hcc48vK6iO — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 8, 2021

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Bayraktar AKINCI TİHA'nın 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıktığını belirten Demir, 25 saat 46 dakika havada kaldığını yazdı.