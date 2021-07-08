Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, torunlarını kızının vurduğunu ileri sürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı kızı ile iki torununu silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen ve daha sonra da intihar girişiminde bulunan kadın, hastanede polise verdiği ilk beyanında torunlarını kızının vurduğunu ileri sürdü.

Edinilen bilgiye göre, dün Mamak ilçesi Küçükkayaş Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı kızı Meryem Atsak (23), biri 9 aylık, diğeri 3 yaşındaki iki torununu öldürdüğü iddia edilen, daha sonra ise intihar girişimde bulunan Ö.A, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından olaya ilişkin polise beyanda bulundu.

Damadı ile sorunları olan kızı Meryem Atsak'ın babasına ait ruhsatsız tabancayla torunları 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail'i ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini ileri süren Ö.A, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Hayati tehlikeyi atlatan ve hastanede polis gözetimi altında tedavisi süren şüphelinin, taburcu edildikten sonra ifade işlemleri için emniyete götürüleceği öğrenildi.

Polisin olayla ilgisi çalışması sürüyor.