‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın abisi Fatih Aydın Uruguay’da gözaltına alındı

“Tosuncuk” lakabıyla bilinen Mehmet Aydın’ın teslim olmasının ardından bu kez abisi Fatih Aydın, Uruguay’da gözaltına alındı. Aydın'ın iadesi için KOM Daire Başkanlığı'ndan özel bir ekibin kısa sürede Uruguay’a gideceği belirtildi.

Çiftlik Bank'ın kurucusu ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın abisi Fatih Aydın, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesi'nde, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.

Fatih Aydın’ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığı'nca iade süreci başlatıldı. Aydın'ı teslim almak üzere KOM Daire Başkanlığı'ndan özel bir ekibin kısa sürede Uruguay’a gideceği belirtildi.

Fatih Aydın, “Bankacılık Kanununa Aykırılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” gerekçesi ile aranıyordu.