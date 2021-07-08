Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, üçüncü doz Kovid-19 aşısını yaptırdım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, üçüncü doz Kovid-19 aşısını yaptırdığını duyurdu.

Aşı olduğu ana ilişkin fotoğraf da paylaşan Kılıçdaroğlu, "Tüm sağlık emekçilerimize, üstün çabaları için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdım. Tüm sağlık emekçilerimize, üstün çabaları için teşekkür ederim. pic.twitter.com/EiD0fak0Dz — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 8, 2021

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